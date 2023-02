Dávinson Sánchez no se rinde a pesar de ser suplente: quiere dar la pelea en el Tottenham

Los futbolistas colombianos intentan cada fin de semana tener un buen desempeño en las diferentes ligas del mundo y destacar en los equipos donde juegan. El defensa Dávinson Sánchez llegó a Europa en el 2016 y actualmente viste la camiseta del Tottenham, de Inglaterra, club en el que poco a poco ha perdido la oportunidad de ser inicialista, sin embargo, en una entrevista el zaguero 'cafetero' se mostró positivo sobre su presente con los 'spurs'.

El jugador caucano tuvo sus inicios en Atlético Nacional y su seguridad en la zaga del 'verdolaga' le permitió dar el salto al Ajax, de Países Bajos, club en el cual no desentonó. Dicho esto en 2017, fue fichado por el Tottenham de la liga inglesa, equipo en el cual empezó con pie derecho, no obstante, su nivel se ha ido diluyendo y en el último tiempo se ha vuelto costumbre que alterne entre el banquillo y el once titular de la escuadra que dirige Antonio Conte.

Y es que en la actual temporada, ese ha sido el devenir del colombiano puesto que registra 15 presencias, sin embargo, solo ha sido titular en nueve oportunidades. Clemente Lenglet y Eric Dier, son los defensores centrales que compiten con Sánchez y es que ni siquiera el técnico Antonio Conte tiene claro o definido a uno de ellos como indiscutido, ya que los mantiene en constante rotación.

Frente a este panorama, el oriundo de Caloto, Cauca, fue entrevistado por el portal 'Football London' y manifestó que no ha perdido la ganas ni la motivación para seguir luchando en pro de tener más minutos, pero desde el pitazo inicial.

"Definitivamente. Como jugador, especialmente a mi edad, sabiendo que soy muy capaz de jugar en este equipo, creo que cuando no llega el momento de jugar es muy difícil porque también eres un jugador internacional, y viendo esa situación no quieres desaparecer del fútbol. Pero sigo aquí, sigo siendo competitivo y sigo demostrando que estoy listo para jugar", fueron las palabras del futbolista sobre su presente.

Lo más destacado fue que Dávinson Sánchez en ningún momento le reprochó al club o a su entrenador el no tener más regularidad con los 'spurs': "Si el entrenador dice que me lo merezco, lo haré. Si no, esperaré mi momento y luego tal vez hay una decisión que tomar. Tengo que demostrar que soy lo suficientemente profesional para enfrentar este tipo de situaciones", fue la reflexión final del exjugador de Atlético Nacional.