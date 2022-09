Dávinson Sánchez: "Siempre voy a querer estar dentro de la cancha aportando, soy competitivo"

Dávinson Sánchez tuvo un inicio de temporada 'rocoso', en el cual no vio mayores oportunidades en los primeros compromisos del Tottenham . No obstante, por una lesión de su compañero, Cristian 'Cuti' Romero, el defensor colombiano tuvo la oportunidad de entrar una vez más al onceno titular de los 'spurs'.

De hecho ya son tres partidos consecutivos en los que el exAtlético Nacional ha actuado con el conjunto inglés. Además ha logrado destacarse en la zaga defensiva con gran autoridad, y en tres compromisos su equipo solo recibió una anotación.

Publicidad

Dichas actuaciones le hicieron ganarse elogios por parte de su reconocido entrenador Antonio Conte, quien aseguró que Dávinson Sánchez tiene todo para ser uno de los mejores jugadores en su posición y que además "es un patrón".

Este viernes, previo a su duelo de Premier League frente al Fulham, el central colombiano concedió una entrevista para 'ESPN', en la que habló sobre su presente y sobre su entrenador.

“Yo siempre voy a querer ser titular, siempre quiero estar. Mi personalidad es ser competitivo en lo que hago, más en mi trabajo, en lo que hago a diario. Lo que queremos hoy por hoy es que todo el equipo sea competitivo. Siempre, en mi posibilidad, voy a querer estar dentro de la cancha aportando y ayudando al equipo, ya que el entrenador es el que decide”, expresó el zaguero de 26 años.

Publicidad

Y con respecto a su entrenador esto fue lo que dijo, “Se ha caracterizado por tener una personalidad que por ahí es muy claro y correcto en sus declaraciones, en cómo liderar a sus equipos; y eso quiere de cada uno de nosotros, que nuestro comportamiento sea cada vez más cercano a una persona de la élite en su trabajo. Nosotros como jugadores, después a su staff... que crezcamos en ser profesionales, en que los detalles hacen diferencias muy grandes hoy por hoy en un deporte tan competitivo como el fútbol".

Por último se refirió a la Champions League, “Sabemos que cuando no eres cabeza de serie te enfrentas con alguno de los aspirantes, no quiere decir que los otros equipos no tengan ese sueño pero por ahí es un poco más lejano, siempre con el respeto que se merecen. Pero este grupo es muy peligroso porque para todos se abre la posibilidad de pensar que tienen chances de pasar de fase”.