Dávinson Sánchez suena en España y Villarreal lo tiene como opción de refuerzo

Dávinson Sánchez es uno de los futbolistas colombianos que más suena en este mercado de fichajes en el 'viejo continente'. Pese a que no tuvo el mejor desempeño con los 'spurs' en la campaña que acaba de concluir, al defensor de nuestro país no le faltan las ofertas y en esta ocasión un equipo reconocido en España lo tiene en la mira. Habla la prensa 'ibérica' que el Villarreal lo sondea.

"El Villarreal sondea el mercado en busca de un sustituto de Pau Torres. Uno de los nombres que gustan es el colombiano Dávinson Sánchez, de 27 años y 1,87 de altura. El jugador está en la rampa de salida, pero no le dejarán salir fácilmente. El Tottenham pide 15 millones de euros por su traspaso y hay más aspirantes a hacerse con sus servicios", eso es lo que informa este lunes el medio 'Relevo'.

Pero eso sí avisa el medio anteriormente mencionado que para lograr el posible fichaje del central de nuestro país, primero debe contar con el dinero que obtendría de la venta de Pau Torres al Aston Villa, que es dirigido por Unai Emery y que también tiene en sus filas al delantero colombiano, Jhon Jáder Durán.

De otro lado, en la escuadra española alaban las cualidades del oriundo de Caloto, Cauca, al que ven como un zaguero que va bien al juego aéreo y balón parado.

Publicidad

"El 'submarino amarillo', eso sí, contará con el dinero de Pau para poder acometer la operación. El central saldrá rumbo al Aston Villa por una cifra entre 35 y 40 millones de euros. Una vez se confirme de manera oficial, el Villarreal tendrá margen para lanzarse a por Dávinson, un central corpulento, contundente y fiable en juego aéreo y balón parado", agregó 'Relevo'.

Pero Villarreal no la tendrá fácil si quiere hacerse con los servicios del talentoso defensor de nuestro país, ya que no sería el único equipo en Europa interesado en hacerse con sus servicios deportivos. La prensa internacional habla que Dávinson Sánchez sería pretendido por el Fenerbahçe y Galatasaray, de Turquía, o por el Spartak de Moscú, Rusia, clubes que no tendrían problema en realizar una ambiciosa oferta por el central de la Selección Colombia de mayores. Se habla de que el Tottenham pediría una cifra de 15 millones de euros por el traspaso de Sánchez.

Y concluye, 'Relevo', que "el Villarreal perderá a un peso pesado como Pau Torres, pero ya ha peinado el mercado en busca de reemplazos. De momento, Dávinson Sánchez es uno de los nombres".