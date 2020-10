Dávinson Sánchez: “Vi cosas como drogas y robos, pero el camino fácil nunca fue opción para mí”

Dávinson Sánchez está cumpliendo su cuarta temporada en el Tottenham de Inglaterra, en el que se ha sabido afianzar como uno de los líderes en la defensa. Poco a poco su importancia en el equipo ha trascendido hasta el punto que ahora es figura en eventos extrafutbolísticos con los 'Spurs'.

Recientemente el club celebró el 'Mes de la historia de los negros', evento que organiza con jóvenes de la fundación de la institución cada año y que para esta edición tuvo al defensor colombiano como invitado principal para compartir varias anécdotas de su camino al profesionalismo.

"Mi padre solía llevarme a entrenar y no siempre era fácil porque también tenía que llevar comida a la mesa. Entrenaba todos los días después de la escuela desde las 3:30 de la tarde hasta las 5:30 y luego tenía que tomar tres buses para llegar a casa, lo que me llevaba al menos dos horas. A veces no llegaba a casa hasta las 8 o las 9 de la noche, y entonces tenía que hacer las tareas de la escuela. Muchas veces me quedaba dormido en la mesa", dijo el nacido en el municipio de Caloto (Cauca).

El zaguero, de 24 años, hizo énfasis en el esfuerzo que tuvieron que hacer sus padres para poder continuar con el sueño de Dávinson para llegar lejos en el fútbol, pues las condiciones económicas eran muy precarias por lo que desde muy joven comenzó a ir solo a los entrenamientos, ya que no había suficiente dinero para el transporte de él y su padre.

"Cuando empecé a entrenar, mi padre solía llevarme. Pero eso significaba que teníamos que comprar dos pasajes de bus y no era fácil para nosotros. Los pasajes sólo cuestan 2 libras cada uno pero tuvimos que conseguir dos o tres autobuses", contó.

"Sabía que le estaba costando demasiado dinero a la familia, así que un día, cuando tenía unos 10 u 11 años, le dije: '¡Mira, esto me está quitando mis ahorros! Conozco las carreteras y dónde paran los autobuses, así que ya soy mayor para viajar por mi cuenta", continuó en el mismo sentido.

Caloto es uno de los 42 municipios del departamento del Cauca, y es una zona característica por la violencia y las pocas oportunidades que hay para sus habitantes. Aparte de la difícil situación económica de su familia, Sánchez tuvo que lidiar con los conflictos sociales que aquejan al municipio.

"Vi muchas cosas malas como drogas y gente robando. Conozco amigos que tomaron lo que yo llamo el camino fácil y algunos de ellos están ahora muertos, o en la cárcel, porque estuvieron involucrados en cosas malas. Pero también tengo muchos amigos de la escuela que tomaron el camino correcto y están trabajando en buenos trabajos y son buenos padres, hermanos e hijos. Depende de ti el camino que elijas, pero tomar el camino fácil nunca fue una opción para mí", relató el zaguero.

En cuanto a su historia de vida, Dávinson también tuvo tiempo para hablar del tema futbolístico y puntualmente se refirió a la oferta del Barcelona B cuando estaba en Atlético Nacional , propuesta que desestimaría porque se sentía con confianza para integrar el primer equipo de un club europeo y por eso decidió esperar al ofrecimiento de otro elenco, que a la postre sería el Ajax .

"El acuerdo fue que tenía que ir a Barcelona B y desde allí tenía que acumular mi experiencia. Les dije: 'tienen que comprobar el acuerdo ya que no voy a ir al segundo equipo. Si me voy ahora, quiero jugar en el primer equipo. No quiero jugar en una competición que no conozco. Dijeron que no, así que dije que el trato no era para mí", recordó el jugador de la Selección Colombia .