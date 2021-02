Dávinson Sánchez y otros jugadores colombianos que entraron en desgracia con técnicos en Europa

Nuestros futbolistas colombianos se han ganado un nombre en Europa, brillando en los mejores equipos, pero no todo ‘ha sido color de rosa’ siempre, y varios de ellos han tenido que ‘sufrir’ momentos duros, por falta de confianza, algo que está viviendo Dávinson Sánchez en el Tottenham.

Falcao García se agranda ante la adversidad: “Quiero jugar el clásico y marcar un gol”

Partiendo de ahí, en GolCaracol.com hicimos un listado para recordar a algunos jugadores de nuestro país que han tenido que pasar por ‘desgracia’ con algunos entrenadores, que no creen en sus capacidades y no les dieron la oportunidad de demostrar.

Falcao García (Manchester United) – en su paso por los ‘red devils’ de Inglaterra, el delantero colombiano no la pasó nada bien, Louis Van Gaal no lo tuvo casi en cuenta y el mismo ‘Tigre’ tiempo después afirmó que “me cambió a suplente en el mejor momento”.

- En el Manchester United, Falcao García disputó 29 partidos, pero de ellos en 17 fue titular. Marcó 4 goles.

James Rodríguez (Real Madrid) – es el caso que más ha afectado la carrera del talentoso futbolista cucuteño, quien no contó o no agradó a Zinedine Zidane y sus últimas temporadas vestido de blanco en España no la pasó nada bien. A veces ni convocado era y terminó por pedir su salida, primero fue en préstamo al Bayern Múnich y ahora está en el Everton.

Publicidad

- En las temporadas 2015/16 y 2016/17, cuando ya estuvo bajo el mando de ‘Zizou’, sus minutos bajaron considerablemente, pero cuando más ‘sufrió’ fue en la temporada anterior, con solo 14 partidos, nueve de ellos de titular, por lo que decidió irse a la Premier League.

“Fabián Vargas no tiene códigos, nunca se quejó de frente con ‘Pecoso’ Castro y ahora sale a hablar”

Juan Guillermo Cuadrado (Chelsea) – su paso por Inglaterra fue para el olvido, no fue protagonista y en dos temporadas solo disputó 17 encuentros y solamente 4 de titular. José Mourinho nunca confió en su talento, algo que ahora aprovecha la Juventus.

Santiago Arias (Atlético de Madrid) – llegó siendo el mejor futbolista del Ajax, de Holanda, pero Diego ‘Cholo’ Simeone nunca le terminó de dar su voto de confianza y es más, contrató a Kieran Trippier para hacerle competencia y luego relegar al lateral derecho colombiano al banco de suplentes, por lo que terminó saliendo en una cesión al Bayer Leverkusen.

- 51 partidos jugó Arias con los ‘colchoneros’, entre todas las competencias, 42 de ellos de titular.

Yerry Mina (Barcelona) – su excelso nivel en el Palmeiras lo llevó hasta el poderoso equipo catalán, sin embargo, al parecer no fue del agrado de Ernesto Valverde y a duras penas, lo puso a jugar algunos partidos, algo que decepcionó al oriundo de Guachené, quien en varias oportunidades confesó los duros momentos que vivió en Barcelona-

Publicidad

- Con el elenco culé, Mina jugó siete partidos nada más. Por lo que al final terminó saliendo hacia el Everton.

Jackson Martínez (Atlético de Madrid) - otro caso en el que el ‘Cholo’ Simeone no confió en un colombiano. ‘Chachachá’ llegó como todo un goleador del Porto, mismo caso que Falcao García, pero sin confianza y minutos, el chocoano no pudo brillar a pesar de todo el dinero que pagaron por él.

- Con los ‘colchoneros’ Jackson solamente jugo 22 partidos, y marcó tres goles, antes de irse al Guangzhou, de China.

Por algo le dicen el equipo 'millonario': River Plate pretende comprar a Rafael Santos Borré

Luis Fernando Muriel (Sevilla) – Vicenzo Montella no dejó que el futbolista colombiano, por el que los españoles pagaron 20 millones de euros, pudiera aportar su cuota goleadora.

- El atlanticense estuvo en 65 partidos, marcó 13 goles y de titular estuvo en 33 encuentros.

Jeison Murillo (Valencia) – tras su destacado por el grande de Europa, el Inter de Milán, arribó a España con grandes expectativas, pero el técnico Marcelino García lo borró, le dio poco tiempo de juego y al final el zaguero central terminó saliendo.

Publicidad

- 20 partidos sumó Murillo con el Valencia, antes de ir en préstamo al Barcelona y luego a Sampdoria, para finalmente llegar al Celta de Vigo.

Falcao (Chelsea) – Entre José Mourinho y Guus Hiddink, creyeron poco en la recuperación del olfato goleador del ‘Tigre’ y su paso por los ‘blues’ en Inglaterra también fue para el olvido.

- Solamente 12 partidos tuvo Falcao con el Chelsea, y solo dos veces como titular. Anotó un gol en Premier League.

David Ospina – (Arsenal) – Su paso por el equipo de los ‘gunners’, de la mano del reconocido Arsene Wenger, fue de altibajos, algunas veces muy ‘borrado’, y en otras con más oportunidad.

- Sus números en el Arsenal, en cuatro temporadas son de 70 partidos, pero la mayoría de ellos en Copas de Inglaterra, mientras que en la Premier League tuvo años en los que solo tapó en 4 o 5 encuentros.