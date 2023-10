Dávinson Sánchez y una destacada actuación: dos asistencias en Manchester United 2-3 Galatasaray

Galatasaray consiguió un triunfazo histórico este martes, en Old Trafford, al ganarle 3-2 a Manchester United, por la Champions League. Una de las figuras del equipo turco fue el colombiano Dávinson Sánchez, quien se reportó con dos asistencias.

El defensor central de nuestro país fue titular, disputó todo el partido y además de estar acoplado en defensa, también aportó en la ofensiva con dos buenos pases, que terminaron en gol.

De hecho, Dávinson Sánchez dio la asistencia del tanto del triunfo 3-2, habilitando de cabeza a Mauro Icardi, al minuto 81.

LUEGO DE FALLAR EL PENAL, MAURO ICARDI TUVO REVANCHA: GOL Y 3-2 DE GALATASARAY ANTE UNITED.



En el primer gol del partido fue la otra participación del colombiano en ataque, cuando con un pase largo encontró a Wilfried Zaha, quien luchó y ya en el área definió y contó con un leve desvío para el 1-1 parcial para el Galatasaray.

RÁPIDA REACCIÓN: asiste el colombiano Sánchez y marca Wilfried Zaha... ¡Galatasaray encontró el 1-1 vs. United!



Ya en defensa, Dávinson Sánchez también se le vio aplicado, atento, muy férreo y ayudo siempre a tener orden en la parte de atrás del equipo turco.

Solamente tuvo una desafortunada jugada en el segundo tanto del elenco inglés, pero también producto de un mal pase y fuerte de un compañero, que finalizó con una definición de Rasmus Hojlund.

-El trámite de Manchester United 2-3 Galatasaray-

Otro partido, otro drama del Manchester United. En una montaña rusa ante el Galatasaray, los 'Diablos Rojos' regalaron el encuentro (2-3), con fallos catastróficos en defensa y de André Onana y por primera vez en su historia comienza la fase de grupos de la Liga de Campeones con dos derrotas.

El doblete de Rasmus Hojlund, que tuvo al United unos minutos por delante en el marcador, pronto quedó en nada, después de una media hora final en la que el equipo inglés entregó el partido con un regalo de Onana que costó la expulsión a Casemiro y varios fallos en defensa que propiciaron la remontada de los turcos.

Después de perder en Alemania con el Bayern de Múnich, una derrota asumible, dado el estado del United, el Galatasary era un rival propicio para recuperar algo de confianza europea.

Y ese era el escenario que se imaginaba Old Trafford cuando un pase en largo de Casemiro lo cazó a la carrera Marcus Rashford y con un pase potente lo puso en la cabeza de Hojlund. Segundo gol en Champions para el danés y un impulso a un United que no podía dejar escapar la victoria.

El problema es la defensa de los 'Diablos Rojos', con parches como Diogo Dalot, Victor Lindelof y Sofyan Amrabat en el lateral izquierdo. Seis minutos después del 1-0, Wilfred Zaha, un ex del United, bailó a Dalot por cuerpo y en una volea acrobática empató el encuentro.

Había tiempo por delante y el United desperdició un par de ocasiones claras: un disparo de Mount que sacó el joven Hannibal bajo palos y un error clamoroso de Rashford, que corrió solo desde el centro del campo para darle un pase de la muerte demasiado flojo a Bruno Fernandes.

Una jugada desesperante y que no fue a mayores porque en el 67 Hojlund aprovechó un resbalón de Davinson Sánchez para encarar al portero y batirle con una picadita. Su primer doblete con la camiseta del United y la confirmación de que la Champions es su competición. Dos partidos, tres goles.

Y el United, desde esta ventaja de 2-1, no paró de pegarse tiros en el pie. Cuatro minutos después, Yilmaz explotó el hueco de Amrabata en el lateral y encontró solo dentro del área a Akturkoglu, que empató el encuentro.

El tiempo apremiaba de nuevo, pero el United no pudo ni intentarlo. En plena salida de balón, Onana, que ya falló contra el Bayern, le dio la pelota a Dries Mertens completamente solo. El belga llegó hasta el mano a mano y Casemiro se lo llevó por delante. Segunda amarilla para el brasileño y penalti para los turcos.

Desde los once metros, Mauro Icardi, el mismo que hace unos días ya erró un penalti ensayado. Esta vez, la responsabilidad era toda suya. Esta vez, el error fue también suyo. No encontró ni portería y el Galatasaray no se creía la oportunidad que acababa de desperdiciar.

Pero esto es Old Trafford y estos días todo puede pasar. Con el United firmando el empate, Davinson despejó una pelota desde su campo y, por alguna razón, dejó solo a Icardi delante de Onana. El argentino solo tuvo que picar la pelota para derrumbar otra vez al Teatro de los Sueños.

Los 'Diablos Rojos' son últimos del Grupo A, con cero puntos, y necesitarán ganar los dos próximos partidos contra el Copenhague para no quedarse fuera de la Champions a las primeras de cambio.

- Ficha técnica:

2 - Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat (Martial, m.89); Casemiro, Mount (Antony, m.85), Fernandes; Hannibal (Eriksen, m.46), Rashford (Garnacho, m.69) y Hojlund.

3 - Galatasaray: Muslera; Boey, Dávinson Sánchez, Bardakci, Angeliño (Ndombele, m.84); Torreira (Oliveira, m.61), Ayhan (Nelsson, m.84), Akturkoglu; Zaha (Mertens, m.72), Teté (Yilmaz, m.61) e Icardi.

Goles: 1-0. Hojlund, m.17, 1-1. Zaha, m.23, 2-1. Hojlund, m.67, 2-2. Akturkoglu, m.71 y 2-3. Icardi, m.81.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia) amonestó a Casemiro (m.35), Dalot (m.38) por parte del United y a Torreira (m.31), Boey (m.61) y Oliveira (m.86) por parte del Galatasaray. Expulsó a Casemiro (m.77)

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo A de la Liga de Campeones disputado en Old Trafford (Mánchester).

Dávinson Sánchez, jugador del Galatasaray. Foto: AFP