"Dayro Moreno se encuentra en los planes para que siga en Talleres, pero hay que esperar"

Andrés Fassi es el presidente del equipo argentino y comentó este jueves sobre las posibilidades de que el delantero tolimense se mantenga en la nómina de la 'T'.

Lo último que se supo de Dayro Moreno fue que hizo parte del vuelo humanitario desde Argentina a nuestro país iniciando semana, ya que por la pandemia del coronavirus no es claro el día para reanudar las competencias en la Liga de dicho país.

En el tema de Moreno siempre existen inquietudes relacionadas con su futuro en Talleres de Córdoba. Este jueves, en el programa radial 'A la Cancha', al respecto se manifestó Andrés Fassi, presidente del club argentino.

"Dayro está dentro de las prioridades, se encuentra en los planes para que continúe, se encuentra en Colombia. Pero hasta que no se defina qué va a pasar con el torneo, no sabemos cómo continuar con los contratos", expresó Fassi sobre el exjugador de Once Caldas, Millonarios y Nacional, entre otros.

