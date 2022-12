Dayro Moreno: “Vengo a Talleres para pelear un puesto en la Selección Colombia”

El delantero colombiano jugará la Superliga Argentina, tras salir de Atlético Nacional, del cual aseguró que le “echó el agua sucia” tras el problema con Jeison Lucumí.

Dayro Moreno ya completa tres semanas en terreno argentino bajo vistiendo la camiseta de Talleres de Córdoba, donde espera destacarse para poder regresar a la Selección Colombia.

“Estoy muy contento, me estoy acoplando al equipo y los trabajos físicos que venimos haciendo desde el 26 de diciembre. Los compañeros, las directivas y los hinchas me han recibido muy bien”, aseguró el tolimense en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

“Los hinchas me han hecho saber que tengo el apoyo de ellos, ahora me toca a mí responder con goles y buenas actuaciones. Me he sentido muy bien, es un plantel muy bueno”, completó el jugador.

Al ser preguntado por lo que más extraña de Colombia, Moreno no dudó en responder que “la recocha, que siempre nos caracteriza los colombianos, es lo que más me hace falta”.

El delantero también se refirió al problema que vivió con Atlético Nacional, en el que la junta directiva decidió rescindir el contrato del seis veces botín de oro del fútbol colombiano.

“La salida lo tomé con mucho profesionalismo, con mucho respeto, fue una decisión que tomó la junta directiva, pero no la comparto, son situaciones de calentura qué puede pasar en cualquier equipo. Lo que no me gustó fue que me echaron toda el agua sucia a mí”, explicó.

“Yo estoy muy agradecido con la hinchada de Nacional, el año y ocho meses que estuve en Medellín me hicieron sentir como en casa”, agregó.

Sin embargo, el nacido en Chicoral guarda un profundo cariño por Atlético Nacional y se refirió al problema que presenta en la actualidad

“Nacional está viviendo un momento muy complicado por el problema del TAS, es un equipo grande con historia, pero eso lo tienen que sacar adelante los jugadores y la hinchada”, explicó.

“He podido hablar con Christian Vargas y Aldo Leao Ramírez y ellos dicen que van a sacar a Nacional adelante”, añadió.

Por último, Dayro Moreno se refirió al deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia, tras la llegada de un nuevo cuerpo técnico.

“Vengo a Talleres a pelear un puesto en la Selección Colombia y más cuando se acerca la Copa América. Siempre he buscado hacer goles al equipo que vaya”.