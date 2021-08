De Apartadó para el mundo: Yerson Mosquera, la historia detrás de su llegada al Wolverhampton

Una popular frase dice que "soñar es fácil, cumplirlo es un reto y hacerlo realidad es una meta". Y es que cuando se trabaja con amor, dedicación y profesionalismo, todo es posible y de eso, Yerson Mosquera sí que sabe.

Con tan solo 20 años y tras haber brillado en Atlético Nacional, pero también de haber vivido muchas cosas nada fáciles, el pasado 17 de junio, se hizo oficial una de las noticias más rimbombantes del fútbol colombiano.

Wolverhampton, equipo de la Premier League, anunció la contratación del defensa central, un paso gigante en su carrera y un premio más que merecido, teniendo en cuenta todo por lo que atravesó en su día a día.

Por eso, para conocer más detalles sobre su vida, en Gol Caracol hablamos con Yerson Mosquera, una de las más grandes promesas de nuestro fútbol que, poco a poco, comienza a consolidarse y a hacerse realidad.

¿Cómo ha sido esta nueva experiencia en Inglaterra?

"El tiempo y el clima me recibieron bien. Llegué en una etapa donde hacía calor y eso me ayudó a adaptarme. No lo he hecho en un 100%, pero sí ha sido clave para coger ritmo. Ahora, llueve bastante. Sin embargo, es bueno. A pesar de que hace frío, la lluvia ayuda a calentarte mientras corres y entrenas. Todo está muy bien"

Y en lo futbolístico, ¿Qué tal estas primeras semanas?

"Gracias a Dios arribé cuando era y pude viajar y hacer pretemporada con el club. Esperar a ver qué se viene de aquí en adelante, pero el inicio ha sido bueno"

Publicidad

Hablemos de sus inicios. Estuvo en la Fundación Elkin Murillo, el Urabá Junior, el Filandia Fútbol Club y otros, ¿Cómo fue ese proceso?

"Ha sido un camino largo. Primero, en la Fundación de mi tío, jugué poco. Donde sí jugué mucho y pude competir fue en el Urabá Junior. Allí, inició todo. Me cuidaron, guiaron y ayudaron. Estoy muy agradecido con ese equipo. Luego fui al Filandia Fútbol Club, donde jugué muy poco, solo fueron como dos meses y tuve poca participación porque hubo problemas con la inscripción. Sin embargo, a cada una de esas escuelas les agradezco mucho, aportaron en mi proceso"

¿Siempre fue defensa central?

"No (risas). En la Fundación de mi tío, inicié como extremo derecho porque era muy rápido. Luego, en Uraba Junior, fui mediocentro. Era el encargado de quitar el balón. Después en la Fundación de otro tío, Jhon Jairo Murillo, fue donde me pasaron a jugar de defensa porque veían que tenía talla. Luego, paso a Filandia y ahí, tomo la decisión de quedarme como central. Experimenté en otras posiciones. No tenía problema en hacerlo, jamás he dicho que no y eso me ayudó a ser un jugador polifuncional. Lo único que quería era jugar"

Elkin Murillo, Jhon Jairo Murillo, una familia muy futbolera...

"Sí, bastante (risas). En mi familia, todos han jugado fútbol, así sea por diversión y algunos lo hicieron de manera profesional. Siempre me ha gustado el fútbol porque veía cómo jugaban y lo tuve de cerca. Fue mi inspiración. Solo quería jugar fútbol. Todos llevamos este deporte en la sangre"

¿Esa fue la razón por la que se dejó guiar cada vez que lo cambiaban de posición?

"Fueron personas que tuvieron experiencias, las cuales les permitieron ayudarme y guiarme a tomar la decisión de cuál posición me convenía más. Yo tomaba la decisión, pero ellos eran quienes me decían dónde me podía desempeñar mejor. Si uno quiere cumplir sus logros, uno debe hacer caso y más cuando quienes enseñan, saben"

¿Cómo llegó a Atlético Nacional?

"Llego a mediados de 2018. Con el club Filandia, fui a un torneo en Cali y allá, un scouting de Nacional, Camilo Pérez, me ve, me escoge y me dice que vaya el otro año a hacer pruebas con ellos. Al escuchar eso, obviamente, no le iba decir 'no' a Nacional. Decidí irme, entré y desempeñé un gran proyecto con varios profesores a los que les agradezco"

Ya estando allí, ¿Cómo fue ese proceso?

"Desde que llego, gracias a Dios, me gané la posición. Eso sí, fue duro porque había jugadores que tenían más trayectoria y tiempo, pero había que pelearlo. El lugar uno se lo gana en el día a día. Además, no quería desaprovechar esa oportunidad y haría lo que fuera necesario"

Publicidad

¿Cómo se dio la oportunidad de fichar por el Wolverhampton?

"Fue algo inesperado. Tenía otros planes, no lo voy a negar y además, pasaron muchas cosas de las que no quiero hablar. Pero bueno, en ese momento, salimos a vacaciones y se presentó esta oportunidad. Voy a mi pueblo, hablo con mi madre y mi padre, lo pensamos y se toma la decisión de aceptar y venirme para Inglaterra. Ellos consideraban que era bueno para mí, ya que estaría en el mejor torneo del mundo. Esto me ayudará mucho a crecer como persona y como jugador"

Haciendo referencia a su familia, ¿Cuál fue la reacción de ellos y sus compañeros tras la noticia?

"Mis compañeros se alegraron al ver que me había salido una oportunidad que muchos jugadores en el mundo quisieran. Todos ellos me felicitaron y estuvieron contentos. Siempre fueron muy amables y eso lo aprecio mucho. En mi familia, también contentos. Eso sí, les dio un poco duro porque iban a tener a su hijo, primo, hermano y sobrino más lejos, pero sabían que era un sacrificio necesario, ya que es lo que amo y me gusta hacer"

¿Esperaba cumplir este sueño tan pronto?

"No te diré mentiras (risas). La vedad, no esperaba que se diera tan pronto. Pasaron muchas cosas después de que logré debutar como ganarme el puesto en Nacional, que era algo impresionante, ganarme el respeto de muchas personas y jugadores. Eso me llena de orgullo. Y todo se fue dando. Estoy contento por todo lo que pasó y cómo pasó"