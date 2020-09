De blanco a 'lobo': Johan Carbonero fue anunciado como refuerzo de Gimnasia y Esgrima de La Plata

Ha sido una semana movida para la definición del futuro de varios jugadores colombianos en el exterior. Hoy, otro jugador de Selección Colombia anunció que cambió de equipo: Johan Carbonero.

El joven futbolista con procesos en las categorías sub-20 y sub-23 de la 'tricolor', fue confirmado como refuerzo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, de Argentina. El talentoso extremo de 21 años llegará al 'lobo' en una operación en préstamo hasta el 31 de diciembre de 2021, con cargo y con opción de compra.

Carbonero debutó en 2018 con la camiseta de Once Caldas, llegando a disputar 62 partidos hasta el día de hoy. Además fue citado por Carlos Queiroz para participar únicamente de los entrenamientos de la Selección Colombia de mayores durante la Copa América de 2019.

"Hola, soy Johan Carbonero, la verdad estoy muy contento de llegar al club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Es una felicidad inmensa y una excelente oportunidad que me regala Dios. A los 'triperos' y 'triperas' quiero que sepan que voy a dar todo de mí, no me voy a ahorrar nada. Espero que consigamos todos los objetivos y el torneo. Un abrazo fuerte y Dios los bendiga ¡Vamos Lobo!", dijo el nacido en Santander de Quilichao.