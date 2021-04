De como el coronavirus frenó a Edwin Cardona en Boca Juniors: ahora no tiene lugar en la titular

Edwin Cardona se reportó en la presente semana como una de las principales novedades en la sede de entrenamientos de Boca Juniors, después de haber superado el coronavirus que lo afectó y que lo alejó del resto de sus compañeros por unos buenos días.

Aunque al antioqueño no le habría dado duro el virus, aún en Boca no se apresuran y, por lo menos, este fin de semana no estará disponible para el duelo frente a Lanús.

La vuelta de Cardona se da justo en el momento en el que el equipo que dirige Miguel Ángel Russo viene de cuatro victorias consecutivas sobre Atlético Tucumán, The Strongest, Huracán y Santos, de Brasil, por la Liga Argentina y la Copa Libertadores de América.

"El colombiano era, hasta no hace mucho, el mejor jugador de Russo. Indispensable, asistidor, irremplazable. Al punto que, cuando se lesionó en la previa al superclásico, Miguel decidió cambiar de esquema para suplir de alguna forma su ausencia. Poco más de un mes después de aquella certeza, el colombiano, otra vez recuperado pero en este caso del contagio de Covid, hoy no tiene un lugar fijo en el 11", indicó este viernes 'Olé'.

El mismo diario agregó que “Erwin”, como lo llama el propio Miguel, no estará para volver ante Lanús, en la madrugada del domingo. Recién en estas horas los últimos jugadores que superaron el virus tuvieron el alta médica, por lo que el colombiano estaría a disposición para la Copa, ante Barcelona, en Guayaquil (aunque no está definido si viajará o no)".

Así, nuevamente a Edwin Cardona le tocará remar fuertemente para retomar importancia en este Boca Juniors, que viene mejorando su nivel ostensiblemente y ha despertado buenos comentarios entre la prensa y los hinchas.