"De James Rodríguez lo que más se recuerda en Qatar es cuando le salvó la vida a un jugador rival"

James Rodríguez se unió al Al Rayyan de Qatar en septiembre de 2021, pero no participó mucho. Jugó en 15 partidos, pero no brindó el nivel requerido con el equipo. Entrenó y empezó con el exentrenador francés Laurent Blanc, extécnico del Paris Saint-Germain, pero no mostró mucho de lo que se esperaba. ¿Por qué no le fue bien a James? Acá hay que decir que tuvo muchas lesiones, el rendimiento a decir verdad no fue bueno defendiendo la camiseta de Al-Rayyan. La bienvenida fue cálida para él, se tuvieron ilusiones pero no fue un momento bueno para James Rodríguez en el fútbol de Qatar. Pero además de eso sus últimas actitudes y declaraciones del colombiano fueron desafortunadas, Cuando salió a hablar con medios españoles, terminó empeorando la situación.

No me gustó lo que pasó ahí. El discurso a los medios sobre su interés de ir al Valencia, fue algo estuvo mal de su parte. Si quería volver a Europa, solamente lo hubiera dicho internamente en el club y no en la prensa. Al final, los fanáticos estaban enojados con él, porque no entregó el mejor nivel, ni marcó la diferencia que se esperaba. Se quería más de James Rodríguez. Con sinceridad, lo que más se recuerda de James en Qatar fue cuando en un partido de enero pasado, salvó de la muerte a Osman Colibaly, jugador africano del Al Wakrah, en pleno partido y al ajustar la cabeza y permitirle respirar. Eso fue valiente. Sin mucha trascendencia, ni figuración fue el paso de James Rodríguez por el fútbol de Qatar. Eso es claro. Ojalá encuentre su esplendor ahora en Olympiacos, de Grecia.