De querer terminarle la casa a su mamá a vencer al Real Madrid: la historia de Danilo Arboleda

"Detrás de los sueños, siempre hay esfuerzos que la gente no ve" puede ser una de las populares frases que mejor defina lo que Danilo Arboleda ha vivido en sus 26 años. Y es que para estar donde está, no le ha sido nada fácil.

Luego de la victoria 1-2 del Sheriff Tiraspol sobre Real Madrid, en el mítico estadio Santiago Bernabéu por la segunda fecha de la Champions League, el nombre del defensa central tomó mayor relevancia, pero ¿Qué pasó antes?.

Deportivo Cali (2015/2016), Patriotas (2017), América de Cali (2018), La Equidad (2019) y Deportivo Pasto (2020) fueron los clubes que tuvieron al vallecaucano entre sus filas. De hecho, fue campeón de la Liga con el 'azucarero'.

Sin embargo, la vida y sus vueltas. Terminó en Moldavia. Allí, después de haber superado varias dificultades, parece haber encontrado su lugar en el mundo, dando pasos importantes, haciendo historia y dejando el nombre de su país en alto.

Por eso, para conocer más detalles de la histórica gesta que el Sheriff consiguió y de la vida de Danilo Arboleda, en Gol Caracol hablamos con Natalie Donneys, su pareja sentimental, quien nos contó varios detalles interesantes.

¿Cómo vivió ese momento histórico de vencer al Real Madrid, en Champions League?

"Lastimosamente, no pude acompañarlo al partido. Sin embargo, siempre estuve pendiente. Hablamos cuando estaban en los camerinos, cuando salió a la cancha a reconocer el estadio y antes de empezar el juego. Estaba in poco triste porque no pude estar a su lado, pero lo acompañé a la distancia"

Publicidad

Danilo reveló que usted estaba llorando, ¿Qué sintió?

"Cuando empezó el partido, había muchas emociones. Estaba feliz, en la casa, y pendiente. En los últimos minutos, hubo tensión. No obstante, al final, con ese gol agónico, todo salió y las cosas se transformaron en lágrimas. Fue imposible no hacerlo porque fue el desahogo de tanta fuerza"

Luego de conseguirlo, ¿Qué fue lo primero que le vino a la cabeza?

"Pensaba que si yo estaba feliz, no me quería ni imaginar cómo estaba Danilo y con justa razón. La verdad es que fue algo único. Con decirle que, hasta ahora, sigo sin poderlo creer (risas), pero todo eso fue gracias a Dios, al trabajo de cada uno y al esfuerzo que ha hecho el equipo en años"

¿Qué le dijo Danilo, ya en camerinos?

"Tan pronto se terminó el partido, quisimos contactarnos por videollamada, pero el internet estaba saturado, entonces me envió notas de voz y videos, diciendo: 'Te amo, mi amor', 'sí, vamos', en fin (risas). Hubo mucha euforia, gritando, saltando, abrazándose con sus compañeros y directivos"

¿Cómo fue el día después?

"Se dedicó a descansar, pero también a dar entrevistas, recibió llamadas, mensajes y demás. Eso sí, lo que hizo mucho fue hablar con su familia por videollamada, también con sus amigos cercanos. En esas se las pasó. Fue más que todo de seguir disfrutando y cayendo en cuenta de lo conseguido"

Regresando en el tiempo, ¿Cómo ha sido llegar hasta donde están?

"La verdad que no ha sido fácil. Llevo unos cuantos años con Danilo y se han vivido varias cosas, otras me las contó y en verdad que fueron complejas. Sin embargo, él siempre ha sido una persona perseverante, disciplinada, juiciosas y que siempre piensa en dar algo más, en que puede mejorar"

¿Cuál fue ese momento más difícil?

"Meses antes de firmar con el Sheriff, cuando terminó contrato con Pasto, estuvo sin equipo. Me acuerdo que estaba triste porque era enero y sus compañeros ya tenían equipo, estaban empezando temporada y él estaba sin algo concreto. En ese momento, cayó en la desesperación y en la tristeza. Fue duro"

Publicidad

¿Cómo superaron esa situación?

"Con mucho apoyo. Ahí, estuve dándole palabras de aliento e incluso, ahorita, le sigo diciendo que se acuerde por lo que pasó, que le de gracias a Dios, que tenga claro que no es su tiempo, sino el de él. Las cosas no se dan cuando uno quiera, sino cuando Dios las ponga en el camino"

Más allá de lo futbolístico, ¿Qué es lo que más le sorprende de su pareja?

"Es muy familiar. Siempre ha estado y está pendiente de su madre, sus hermanos y, en general, de toda su familia, entre ellos las cuñadas, sobrinos y demás. Es muy hogareño. Además, su disciplina, amabilidad, nobleza y humildad, eso como persona, me atrajo mucho y me enamora"

Ya que es "familiar", ¿Quién termina siendo el motor de Danilo?

"No tengo dudas de que su mamá. Él siempre habla de ella, está pendiente de su madre, su sueño siempre fue terminarle su casa, que estuviera bien, no pasara necesidades, acomodada, tranquila, sin preocupaciones. Un gran porcentaje de su vida es su mamá"

¿Alguien de la familia que haya sido determinante en la carrera de Danilo?

"Además de su mamá, quien siempre lo respaldó y, hoy en día, lo apoya de gran manera, creo que su hermano mayor. Él siempre está pendiente de Danilo y fue quien lo ayudó muchísimo en sus comienzos. Sea cual sea el partido, no se lo pierde y siempre está ahí"

¿Cómo vive la familia cada partido?

"Son muchos nervios (risas), pero la familia siempre está ahí. La mamá, cuando pasó lo del Real Madrid, no almorzó. Ella decía que iba a esperar a que se terminara. Se pone ansiosa. Mi madre es igual. Ella adora a Danilo y a veces no los ve por lo miedosa que es (risas), pero dice que siempre lo tiene en las oraciones"

¿Es el mejor momento de su carrera?

"Hasta ahora, sí. Está contento y no se lo cree todavía. Tuvo esta gran oportunidad y lo que hemos hablado es que vamos por más. Tiene que seguir así de juicioso. Hay que darle parejo, ser perseverantes y siempre que se pueda, luchar y aspirar por muchas cosas"

Publicidad

¿Qué ha hecho de diferente Danilo para tener este crecimiento?

"Además de los sacrificios, ahorita, está tomando una dieta y eso le ha ayudado mucho. Me ha dicho que se siente mejor entonces él está enfocado para mejorar cada día. Cada vivencia le ha permitido seguir mejorando como profesional y como persona"

¿Algún aspecto a corregir?

"Tal vez le falta, a veces, un poco más de ambición. Por ejemplo, nunca le escuché decir 'qué bueno estar en Champions' y aún así lo logró. No sé si era su sueño o no, pero no lo tenía tan presente. Siempre optó por algo estable, quedarse en un solo equipo y ya"

¿Dónde le gustaría verlo?

"No estoy tan familiarizada con el fútbol y no sé tanto de equipos y eso (risas), pero siempre le he dicho que me encantaría verlo en el AC Milan y organizado si es posible. Él también me ha dicho que le gusta bastante ese equipo. Esperar, también puede ser en China o hasta Dubái"

¿Y la Selección Colombia?

"Sería genial. Ahora último, habla mucho de la Selección Colombia. Me dice que si será que lo convocan pronto y que si, en algún momento se llega a dar, se pondrá muy feliz. Tiene muchas expectativas. Como dicen ellos, esto que está pasando ha sido una gran vitrina. Esperar qué pasa, puede ser posible"

¿Alguna anécdota para contar, en medio de su día a día en Moldavia?

"Por la cuestión del idioma, una vez lo mandé por leche y me trajo kumis (risas). En los restaurantes, pedimos un postre y nos trajeron tres (risas). Nos toca estar pendientes. En la ciudad que nos encontramos, por lo que no es tan turística, casi no hablan inglés, entonces se dificulta. Toca con traductor o estar escribiendo y pendientes de que se haya entendido"