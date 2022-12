De Stefan Medina al Presidente de Nacional: "Ojo, me tiene que guardar un lugar en el equipo"

El defensor central o lateral no olvida sus raíces en sus inicios y en su consolidación en el fútbol profesional, antes de marcharse al fútbol internacional.

Las transmisiones en vivo en las redes sociales siguen dejando nuevas declaraciones de personajes del fútbol colombiano y con trascendencia a nivel internacional. Ese fue el caso de Stefan Medina, jugador del registro de Monterrey, de México, y de la Selección Colombia, quien hizo una confesión en las últimas horas.

En charla con el hincha Felipe Muñoz, el antioqueño dejó algo en claro y reveló que "tengo un amigo en común del presidente de Nacional y me dijo que me había enviado un saludo. Yo le mande decir que ojo, presidente, que me tiene que guardar un lugar en el equipo".

Y es que Medina siempre lleva en su mente al verde de Antioquia, ya que fue allí en donde comenzó su carrera, desde la temporada 2010 y hasta el 2014.

De ahí para adelante, el jugador de 27 años se marchó a México, en donde ha pasado por clubes como Monterrey y Pachuca, además de haber sido llamado a la Selección Colombia de mayores.

