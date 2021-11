De vivir momentos difíciles a ser campeón de la Copa Sudamericana: la historia de Nicolás Hernández

"Ni antes, ni después, todo tiene su tiempo", esa frase aplica para cualquiera, pero muchas veces, por la ansiedad o afán de conseguir las cosas o el hecho de ver que no se logra lo esperado, se nos olvida. Y es que esperar no es fácil o sino que lo diga Nicolás Hernández.

Todo empezó de gran manera en su carrera profesional, siendo pieza clave en Real Santander. Dicho rendimiento, le abrió las puertas en Atlético Nacional, uno de los clubes más grandes del país, un paso importante, que lo llenó de alegría y que invitaba a soñar en grande.

Sin embargo, no sucedió lo esperado. De hecho, ante la falta de minutos, fue a préstamo a Independiente Santa Fe. Allí, se hizo un lugar y alcanzó a disputar 22 compromisos. Pero el tiempo se cumplir, el 'cardenal' no pudo ejercer la opción de compra y regresó al 'verdolaga'.

Estaba decidido a dar la pelea por un puesto en la titular y así lo hizo. No obstante, el cuerpo técnico de ese entonces no lo vio así, con contó con él y lo hizo a un lado. Tiempos difíciles se vinieron para el defensor central, quien no encontraba los caminos por ahora.

Hasta que apareció una enorme luz. El entrenador Paulo Autuori, quien lo dirigió en el equipo antioqueño, lo llevó a Brasil, específicamente, al Athletico Paranaense, donde parece haber encontrado su lugar en el mundo porque la mayoría de sus vivencias han sido de alegría.

Además de consolidarse en el once inicial, ha disfrutado de títulos. El pasado sábado 20 de noviembre se coronó campeón de la Copa Sudamericana, tras vencer 1-0 al RB Bragantino, estando desde el primer minuto de juego y aportando en la solidez defensiva.

Pero no es lo único. El próximo 12 y 15 de diciembre, dispurá una nueva final, se trata de la Copa de Brasil, donde medirá fuerzas contra Atlético Mineiro, en lo que será nueva oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia y en la del Athletico Paranaense, club que "confió en él en un momento difícil", como le contó a Gol Caracol.

¿Cómo ha sido la adaptación a Brasil?

"Bien, encontré unas personas muy parecidas a lo que somos los colombianos, gente amable y que ayuda a que te integres pronto. Es un grupo bueno, que me facilitó las cosas y en el que cada vez, no solo me siento más cómodo, sino mejor. Eso sí, adaptándome a los que es el idioma, que sí me ha pegado un poco duro (risas)."

¿Ha costado mucho el portugués?

"Un poco. Sin embargo, mis compañeros y con quienes comparto en el día a día, me han ayudado mucho. El idioma es más difícil, pero, en cuanto al ambiente, es lo mejor y llevadero, entonces me fue fácil entrar de buena manera al grupo tanto en lo deportivo como en lo personal."

¿Cómo se consolidó tan rápido en el once inicial?

"El cuerpo técnico que estaba, en cabeza del profesor Paulo Autuori, ya me conocía. Además, el trabajo es muy parecido al que hacía antes y eso me facilitó las cosas. Luego, al nuevo cuerpo técnico también le gustó lo que hacía y seguí. Siempre trabajo al máximo. Gracias también a mis compañeros que me han ayudado y facilitado las cosas."

¿Cómo se ha sentido jugando con línea de tres en el fondo?

"En Brasil, el fútbol es más dinámico. La posición en la que estoy, la había hecho en Nacional dos o tres veces, pero no fue constante. Igual, solo es cuestión de adaptarse; uno debe comprender y hacer su mejor labor ante las ideas que lleguen. Con la línea de tres, me siento cómodo. Donde me necesiten, daré lo mejor. Se viene otra final y esperamos ganarla."

¿Algún jugador o club lo han sorprendido?

"Muchos. La liga brasileña tiene jugadores con una riqueza increíble, pero me quedo con mis compañeros, quienes tienen mucha voluntad, técnicamente están bien dotados, compiten y le incluyen ese plus que todos necesitamos para pelear y llegar a finales, que es el objetivo. He enfrentado a hombres muy difíciles, pero me quedo con mis compañeros (risas)."

¿Qué tiene el fútbol brasileño que potencia al jugador colombiano?

"Te aporta competitividad porque se juega cada tres días, son casi cuatro torneos, contando los internacionales, entonces te acostumbras a eso. Juegas, te recuperas y vuelves a jugar. Así que si lo hiciste bien un partido, a los tres días hay que volver a rendir. Te ayuda a entrar en esa dinámica, que es similar a la europea."

Y viceversa, ¿Qué tiene el jugador colombiano que le aporta a la Liga de Brasil?

"Tenemos una gran técnica y una enorme inteligencia de juego. Si bien en Colombia no ha tanta secuencia de encuentros, ya que se tiene un partido cada ocho días y muy pocas veces, cada tres, uno aprende muchas cosas y al llegar a Brasil y te enfrentas a jugadores de alto nivel, compites y te potencias. El mismo fútbol y la dinámica, te llevan a ser mejor."

Hace poco habló de "llegar a las finales", ¿Espera alcanzar dos (Sudamericana y Copa de Brasil), tan rápido?

"Siendo sincero, no. Se trabaja para eso, pero llegó rápido y eso me pone feliz. Fue mi primera final internacional y nada más bonito que haberla disputado con un equipo que confió en mí, en un momento difícil de mi carrera. Ahora qué lindo devolverles todo ese apoyo que me dieron. Espero seguir contribuyendo con títulos."

¿Cómo vivió la final de Copa Sudamericana?

"Lleno de motivación. Ahora, se vivió el día a día, antes de esa final tuvimos tres juegos y como se compite al 100% y los cuatro últimos descienden, tienes que estar enfocado en el ahora y no pensando tanto en lo otro, pero, obviamente, hubo ansiedad por jugar la final y, por fortuna, todo se dio a nuestro favor, llegamos con confianza y buen nivel y ganamos."

¿Muy complicado ganarle a RB Bragantino?

"Es un equipo muy competitivo, organizado, aguerrido y con un buen proceso. Al darle continuidad a los pryectos, es más probable que los resultados se vean y fue un rival muy difícil. Tiene un plus y por algo llegó a la final y está peleando en la liga de Brasil. Tuvimos que estar al 100% porque fue complicado."

¿Cuál es el diferencial de Athletico Paranaense con los otros clubes donde ha estado (Real Santander, Nacional y Santa Fe)?

"El fútbol colombiano tiene una riqueza técnica increíble, pero el brasileño aún más. Hay jugadores competitivos, donde la mayoría de refuerzos vienen de Europa y equipos importantes porque es una liga que gusta mucho, así que al enfrentar estos retos, donde el último le puede ganar al primero sin problema, coges ritmo, aumentas la concentración y mejoras."

¿Suele hablar con los otros futbolistas colombianos que están en Brasil?

"Después de los partidos uno habla, pero Brasil es muy grande y las ciudades son muy lejos entonces es difícil reunirse, hacer algún plan, pero después de los juegos unos sí cruza palabras, molesta, hay camaradería con los compatriotas, se habla, en fin. Hay buen ambiente y nos apoyamos."

¿Ha habido acercamientos con la Selección Colombia?

"No, aún no he tenido contacto. Tengo entendido que sí se comunicaron con el club, estuvieron hablando, pero conmigo no tuvieron acercamiento. Espero que, en algún momento, con los partidos, agarrando buen nivel y mejorando, llegue a estar en el radar de la Selección Colombia."

Usted como conocedor del fútbol brasileño, ¿Cómo vio el partido de la Selección Colombia frente a Brasil?

"Colombia ya compite con cualquiera y eso ha quedado en evidencia en las últimas Eliminatorias. Brasil es una selección muy grande y con una técnica increíble, pero nosotros tenemos jugadores que pueden sobresalir en cualquier momento, hacer un gran partido y ganar."

¿Qué se viene en el futuro de Nicolás Hernández?

"Siendo sincero, estoy muy feliz en Athletico Paranaense y no tengo pensadas otras cosas. Mi contrato es por un año y el futuro, por ahora, es incierto. Sin embargo, hablandote con la verdad, si me dieran a elegir, me encantaría quedarme por mucho tiempo acá, en en este club."