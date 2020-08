¡Debut esperado! Las palabras de Daniel Muñoz luego de disputar su primer partido en Bélgica

Daniel Muñoz es el jugador sensación por estos días en Bélgica. Después de muchas idas y venidas respecto a cómo se iba a dar su llegada a Europa, por la pandemia del coronavirus, y con apenas una semana entrenado con su nuevo equipo, el Genk, el futbolista antioqueño fue titular en el empate amistoso 1-1 frente al Lens, de Francia.

"Fue una espera larga, pero creo que va a valer la pena todo el sacrificio. De verdad que fueron meses de angustia, de no poder salir a trabajar como me gusta. Doy gracias que ya puedo estar acá. Creo que ya tengo la oportunidad de mostrar por qué me trajeron. Espero llenar las expectativas del cuerpo técnico y dar siempre lo mejor de mí", declaró Muñoz para el canal oficial del club.

El lateral derecho mostró una proyección importante en su estadía en Colombia, tanto así que se dio de manera muy rápida su salto a Europa, luego de llegar a un grande del país como Atlético Nacional. Aún así, se mostró confiado en su talento y sus ganas para demostrar sus mejores cualidades futbolísticas con su nueva camiseta.

"Vengo acá a Genk con un gran propósito, tanto personal como grupal, porque creo que para eso me trajeron, para aportar, para aprender, para corregir. Creo que soy un jugador que no me ahorro una gota de sudor. En cada entrenamiento, cada partido, de mi pueden esperar que siempre le entregué todo. Independientemente de pase lo que pase, o sea, lo que sea. Siempre daré lo mejor de mí y un poquito más".

"Quiero mandarles primero un saludo muy especial. De verdad que estoy muy ansioso de poder debutar con esa camiseta, en esta ciudad. Sé que es un hincha que siempre alienta, que siempre apoya. Me han hablado muy bien de toda la hinchada del Genk. Decirles que de mi pueden esperar siempre que me entregue al máximo y que nunca me ahorraré una gota de sudor. Espero también poder llenar sus expectativas como hinchas", sentenció el colombiano cuando le preguntaron sobre las expectativas que tiene la afición del Genk con su contratación.

Daniel Muñoz también tuvo tiempo para recordar su paso por Atlético Nacional y dejó claro que se fue con el sabor amargo de no haber ganado ningún título con el 'verdolaga' "En Nacional siempre lo di todo por el club, por la gente, por mi ciudad. Ese es el mejor honor. Siempre salía con la ambición de ganar y darle cosas importantes al equipo. Lastimosamente no se dieron".

El antioqueño disputó sus primeros minutos en Genk, siendo utilizado como volante central y compartiendo titularidad con sus compatriotas John Janer Lucumí y Carlos Cuesta.

