Declaraciones del representante de Edwin Cardona hacen ruido en Argentina: así es el tema

En el entorno de Boca Juniors la polémica siempre va a estar presente. Y este martes trascendieron las declaraciones de Lucas Jaramillo, representante de Edwin Cardona, después de que el antioqueño no apareciera entre los convocados para el partido frente a Defensa y Justicia, en la Liga de Argentina.

"No sabemos la razón por la cual no fue al banco. Es aburrido sentirse al 100% y no ser llamado", le dijo Jaramillo a 'TyC Sports' en las últimas horas.

"No quiero especular con las razones por las que no fue citado. Quiero creer que son deportivas", agregó el agente de Cardona, quien apareció en redes sociales con una sonrisa de oreja a oreja, asegurando que se encuentra a la perfección después de superar una lesión.

"Edwin lo que más quiere es jugar. Se siente muy a gusto en Boca, le gusta el ambiente competitivo y demás, pero todo tiene un valor y un precio que quiere respetar", resaltó Lucas Jaramillo.

El volante entró en un desencuentro con los directivos de Boca, después de la Copa América cuando se negó a regresar desde Brasil a Argentina para jugar Copa Libertadores. Así prefirió irse a Medellín a visitar a sus familiares e incluso en aparecieron fotos suyas en una fiesta por esos días.

Sebastián Battaglia prefirió llamar a otros futbolistas y no a Edwin Cardona para este martes. Y ahí se armó un nuevo lío cercano al tradicional club argentino.