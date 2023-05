Déiber Caicedo: "Sufrí, aguanté mucha hambre y ahora se valoran las cosas conseguidas en el fútbol"

Deiber Caicedo es otro de los futbolistas colombianos que se ha ganado su lugar en la competitiva MLS. Actualmente milita en el Vancouver Whitecaps, donde es un jugador importante y al que le aporta toda su velocidad, regate, desequilibrio, goles y asistencias.

Por eso, el joven jugador de 23 años, atendió la llamada de Gol Caracol, para la sección 'Embajador de la semana', para contarnos de su presente en el balompié internacional.

Además, Deiber Caicedo, recordó la dura niñez que tuvo, los sacrificios que hizo y todo lo que se esforzó para poder triunfar y ayudar a su familia, su gran 'motor'. ¡Historia para no perderse!

¿Cómo se siente en la actualidad?

“Ha sido un proceso difícil, por lo que tuve una lesión prolongada, pero con el trabajo, sacrificio, poco a poco me ido ganando mi lugar en el equipo. Obviamente uno está joven y quiere jugar y participar, pero hay que entender eso. Me siento muy bien, me he ganado un puesto en el equipo y estamos luchando por entrar a playoffs de la MLS y llegar a la final del torneo canadiense”.

¿Hoy qué juega en la MLS, que se fue en el exterior en qué piensa, recuerda su niñez en Barbacoas?

“En muchas cosas. Por ejemplo, que el nuestro es un pueblo que no es muy reconocido en Colombia, de muy difícil acceso y de pocas oportunidades. Uno tiene que salir del pueblo porque no había dinero, era difícil. En lo personal costó muchísimo, sufrí muchísimo, aguanté mucha hambre y eso me ayuda a valorar mucho más las cosas que uno consigue ahora en el fútbol. El apoyo de tu familia, de tus hermanas, de tu papá, eso fue clave para uno luchar por sus sueños. Cuando yo veía en televisión a alguien pensaba en ser alguien en la vida, no fue fácil pero acá estamos construyendo ese sueño de representar a mi país”.

¿Cómo fue ese proceso hasta llegar al profesionalismo, cumplir sus sueños?

“Cuando recién inicié en el Cali se me hacía fácil porque marcaba la diferencia, a las 12 o 13 años. Yo decía que llegaría fácil pero pasa el tiempo y no es así, a los 15 o 16 años ya te encuentras con jugadores de mucha calidad y en el Cali siempre es muy competitiva la cantera. La estatura por ahí no soy muy alto entonces tenía que ser diferente al resto, hacer cosas distintas porque me exigían más. La cosa se fue colocando más difícil, pero a la vez aprendiendo de eso. Lo difícil fue llegar porque cuando ya estaba arriba, te encuentras con gente que sabe y te enseña. La base es la humildad y el trabajo, porque yo pensé que solo con el talento lograba todo, pero se necesita disciplina, que toca trabajar muy bien”.

¿Qué es lo que más le gusta el fútbol de la MLS?

“Cuando recién llegué de pronto uno no veía tantos jugadores jóvenes, pero ahora todo joven quiere venir acá, llegar acá. Lo que me gusta es que le dan oportunidades a futbolistas así y están sacando muchos jugadores a las ligas de mayor relevancia, que son en Europa. Muy satisfecho con eso, porque la liga esta en crecimiento, siempre hay cosas nuevas. Eso es bueno desde lo futbolístico, lo administrativo y demás”.

Deiber Caicedo en acción con el Vancouver en la MLS - Foto: Getty Images

¿En qué ha crecido?

“Desde lo deportivo creo que es una liga física y competitiva, por lo que he mejorado muchísimo en ese tema. Ya en lo personal uno crece muchísimo porque uno comparte con muchas culturas, diferentes idiomas y eso ayuda al crecimiento personal. Por ese lado también muy bien”.

¿Cómo le va en Vancouver?

“Al inicio fue difícil porque uno viene de una cultura totalmente distinta, pero ya con el tiempo te acoplas a la gente, al clima, a como ellos se expresan, entiendes el idioma más y se te va facilitando. Todo es aprendizaje, ahorita en este momento la mejor ciudad en la que he estado es Vancouver. Canadá es un país con mucha organización en la educación y mucho más. Agradecido porque me acogieron muy bien”.

¿Estar en la MLS sirve para llegar a la Selección Colombia?

“Es motivo del crecimiento de esta liga, que es competitiva. Llaman jugadores de tu edad como Dylan Borrero, Juan David Mosquera, Andrés Reyes, entre otros, y es muy gratificante para la liga y uno que está acá. Te motiva a trabajar más y uno quiere es competir con su Selección, con su país, defenderlo y es un plus muy importante”.

¿Cuáles son sus objetivos?

“Me queda un año de contrato en Vancouver, espero tener continuidad, jugar. Ya después lo que Dios quiera. Espero seguir creciendo en lo personal y futbolístico, y ya que el trabajo y el sacrifico hagan su trabajo”.

Déiber Caicedo, jugador de Vancouver. Getty Images