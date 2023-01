Deiver Machado, de gran campaña en el Lens, es seguido de cerca por el Atlético de Madrid

La Liga de España fue uno de los campeonatos grandes de Europa que tomó su rumbo nuevamente luego del parón por el mundial y las vacaciones de fin de año. En medio de ella, uno de los clubes que por lo general destaca es el Atlético de Madrid, sin embargo, esta temporada no va del todo bien y por eso quiere reforzar cada una de sus líneas de juego pensando sobre todo a futuro. Dicho esto, desde el país de la península ibérica confirman que existe un interés real de los 'colchoneros' por el lateral Deiver Machado .

Los 'blanquirrojos' siempre se han caracterizado a lo largo de si historia en dar la pelea por el título de la liga española, pero esta vez parecen estar lejos de alcanzarlo, pues si bien son cuartos con 31 puntos, ya son 13 unidades las que lo separán del Barcelona (44), líder. Lo preocupante no solo pasa en cuanto a números, ya que el club ha sido criticado en el último tiempo por el nivel mostrado en cancha. El técnico Diego Simeone ha sido el principal señalado por no darle muchos minutos jugadores talentosos como Joao Felix que se tuvo que marchar cedido al Chelsea.

Frente a todo este panorama , el 'Atleti' estaría pensando desde ya en lo que sería su plantilla a futuro y no quiere dejar todo al azar. El club de la capital española estaría interesado en contar con lo servicios de Deiver Machado, colombiano que milita en el Lens, de la Ligue 1.

Si el Atlético no va también, el Lens se ha posicionado como una de las sorpresas de la actual temporada del balompié del 'viejo continente'. Los 'rojiamarillos' tienen 44 puntos y escoltan al poderoso Paris Saint Germain que apenas está tres unidades por encima. En esta buena campaña del modesto conjunto galo, se destaca Deiver Machado, un lateral con mucho ataque y despliegue ofensivo, pero que también sabe recular cuando debe cuidar su espalda.

El jugador de 29 años está vistiendo por segundo año consecutivo la camiseta del Lens y en esta temporada se ha convertido en pieza clave en la liga local, puesto que acumula 16 partidos, siendo titular en 14 de ellos. No conforme con ello, se reportó con en agosto del 2022 en la goleada 4-1 sobre Mónaco.

Según el 'As', de España, "los colchoneros' no han hecho una oferta concreta, pero no le pierden la pisada al colombiano" que también "habría llamado la atención de la Real Sociedad.