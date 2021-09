Deiver Machado: "En R.C. Lens he crecido y aprendido; trabajo para estar en la Selección Colombia"

Poco a poco, Deiver Machado retoma ese alto nivel que le conocimos, con el que nos deleitó y que lo llevó a ser convocado a la Selección Colombia, no solo para disputar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, sino también para unos jugar un par de amistosos con el combinado Absoluta.

Y es que, en Francia, parece haber encontrado su lugar en el mundo. Después de un discreto paso por el K.A.A. Gent, de la Liga de Bélgica, y de un regreso sin frutos al fútbol colombiano, con la camiseta de Atlético Nacional, arribó al Toulouse, de la Segunda División del territorio galo.

Allí, se ganó la titularidad, gracias a sus excelentes rendimientos en el terreno de juego. De hecho, por lo expuesto a lo largo de sus 35 partidos disputados, donde anotó dos goles y brindó cinco asistencias, fue elegido como el mejor lateral izquierdo de la temporada 2020/21.

Fue así como, para la 2021/22, dio el gran y merecido salto a la Ligue 1. R.C. Lens lo contrató y ha tenido sus oportunidades. Hasta el momento, ha jugado cuatro compromisos, donde se ha destacado y aportado, demostrando que quiere regresar a su más alto nivel.

Por eso, para conocer más del presente de Deiver Machado, en Gol Caracol hablamos con él sobre diversos temas, entre ellos, la Selección Colombia, su adaptación al fútbol francés, los objetivos que tienen en el club, la responsabilidad de ser el único colombiano en la Ligue 1 para esta temporada y mucho más.

¿Cómo ha sido su llegada al R.C. Lens?

"Contento de estar en la Ligue 1. Ha sido muy satisfactorio por todo lo que hice el semestre pasado, en Toulouse. Gracias a eso, tuve la posibilidad de llegar acá. Me han recibido de bien, abriéndome las puertas y brindándome confianza. Wuilker Faríñez y Facundo Medina han ayudado. Estoy feliz"

¿Qué responsabilidad tiene ser el único colombiano, en la Liga de Francia, para esta temporada?

"Es una responsabilidad grande, pero, a la vez, es una motivación enorme porque invita a siempre trabajar y dar lo mejor para sobresalir. Estoy trabajando para ello. Hasta ahora, está empezando el torneo y hay mucha ilusión. Estoy contento. Quiero aportar toda mi experiencia al equipo"

¿Cómo ven al jugador colombiano en la Liga de Francia?

"Hay varios puntos positivos en cuanto a ello. Por lo general, al futbolista de nuestro país, lo distinguen por ser fuerte en los duelos, veloces y muy técnicos. Cada uno de esos aspectos hace que tengamos un plus en Europa. Me siento contento aquí porque, en lo personal, me tienen en un buen concepto"

Estuvo en Toulouse y ahora, en el R.C. Lens. ¿Qué le ha ofrecido la liga de Francia?

"Toulouse me abrió las puertas en un momento complicado de mi carrera, cuando no encontraba continuidad. Agradezco eso, ya que hizo que volviera a creer, evolucionando en mi fútbol y madurez. En Francia, he aprendido mucho. El fútbol de acá es intenso y la exigencia es mayor. Eso ha hecho que crezca"

¿Ha habido cambios en cuanto a su posición en la cancha?

"Un poco. Empecé con línea de tres como en el Toulouse, donde los laterales eran más como extremos, pero ya conocía la función y posición, es decir ir al ataque, pero siempre volver, lo cual se me facilita porque lo hago con mucha naturalidad y me sale bien. Ahora, sí ha habido nuevos conceptos a trabajar"

¿Qué tiene de especial R.C. Lens con relación a los demás equipos donde ha estado?

"He aprendido mucho, me han dado confianza, sistemáticamente, el técnico me ha implementado otros movimientos que antes no tenía y eso me ha ayudado al crecimiento con todo el trabajo que tengo, también de la mano de mis compañeros. De mi parte, siempre tengo disposición para aprender, crecer y aportar"

¿Cuáles son los objetivos de la temporada?

"Se empezó con muy buenas sensaciones, grandes partidos y sumando una importante cantidad de puntos en la Ligue 1. Estamos trabajando unidos, es un equipo fuerte y el objetivo es mantenernos en los primeros lugares para pelear por un cupo a torneos internacionales"

¿Cómo ha sido la adaptación a la vida en Francia?

"La cultura es diferente a la nuestra, pero ya llevo nueve meses en Francia y, por ende, estoy adaptado. No obstante, en la casa, tratamos de hacer comida colombiana (risas). Incluso, hay muchos restaurantes colombianos y, con mi familia y unos amigos, vamos para no perder esa cultura"

Usted que jugó en el Gent, ¿Qué tiene la liga belga que termina potenciando al jugador colombiano como Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Janer Lucumí?

"La Liga de Bélgica ha crecido. Años atrás no era muy vistosa, pero ya tiene reconocimiento y los equipos van a Champions League y eso ha hecho que se conozca más. Al presentarse eso y con la ayuda del talento del futbolista colombiano, varios se potencian e incluso son llamados a la Selección"

¿Ha tenido contacto con el director técnico Reinaldo Rueda?

"No he tenido contacto con el profe Rueda, hasta el momento. Eso sí, uno como jugador siempre da lo mejor para estar en la Selección Colombia. Hay que trabajar y estar preparados para cuando llegue el tan anhelado llamado"

¿Cómo analiza las recientes presentaciones de la Selección Colombia?

"Han hecho buenos partidos, con jugadores de experiencia, los resultados han sido positivos y tenemos una gran Selección para clasificar al Mundial. Hay que tenerle mucha fe a la 'tricolor' porque la alegría de todos es ir a Catar 2022, entonces uno siempre apoyará a sus compatriotas"

¿A qué cree que se debe la ausencia de un lateral izquierdo nato en la Selección?

"Eso es de cada técnico y dependerá de su estilo, de su esquema de juego y de esa necesidad para saber a quiénes llama. Uno siempre respeta eso. Hay que aceptar las cosas con profesionalismo, humildad y responsabilidad. Solo resta trabajar para que, si se da la posibilidad, estemos a la altura"