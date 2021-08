Deiver Machado: “En Toulouse fue un renacer para mí y ahora en Lens tengo más exigencia”

Deiver Machado volvió a “renacer” en el fútbol de Europa. El propio futbolista encontró su lugar en Francia, jugando en la Segunda División, se destacó y ahora lo hará Liga 1, donde actuará con el Lens .

El lateral izquierdo, quien viene de brillar con el Toulouse, con 35 partidos, dos goles y cinco asistencias, ahora sí pone su mirada en su nuevo equipo, en la máxima categoría del balompié galo.

Por ese motivo, Deiver Machado habló con GolCaracol.com de lo que son sus expectativas para la temporada con Lens, de su presente, del objetivo de volver a Selección Colombia y mucho más.

¿Cómo se siente en Francia?

"Bien, gracias a Dios, desde que llegué aquí a Lens, ha sido todo muy fácil porque había estado en Toulouse, entonces para acomodarme y todo ha sido como más fácil. Bueno aquí cuando llegué ya el ambiente ha sido chévere, me recibieron bien, las directivas todo excelente y bueno. Aquí dándole duro".

Deiver nuevo reto en Francia, esta vez en primera, con el Lens, ¿qué expectativas tiene en estas semanas que ya viene entrenando?

"Sí, nuevo reto, ya todo cambia mucho, cambia demasiado. Ahora pues la exigencia es mayor, el nivel de concentración, de otro tipo de detalles es mayor y bueno, estamos enfocados en este partido. Hemos venido trabajando super bien, tenemos un grupo muy muy bueno, muy familiar, todos están mirando siempre para el mismo lado y bueno, ansiosos todos para afrontar este primer partido de liga".

Se viene la liga de Francia, debutan el domingo, ¿cómo ve lo que será la temporada?

"A nivel grupal yo veo a mis compañeros muy bien porque la temporada pasada hicieron una excelente temporada, creo que eso los llena pues de mucha confianza por todo lo que trabajaron y de cara pues a la que se viene. Entonces es un gran grupo, de juventud, de experiencia; eso ha sido muy importante también, cuando yo llegué me acogieron muy bien, con mucha humildad, siempre brindándome las mejores soluciones para acomodarme rápidamente y bueno, me siento ya muy tranquilo, muy compenetrado ya con varios jugadores, con todos la relación es buena. Estamos enfocados para el arranque de esta liga que es muy importante. En lo personal pues ya ansioso que ruede la pelota".

¿Qué decir del Lens y cómo es como club?

"Ellos vienen haciendo las cosas muy bien desde que ascendieron, creo que dieron muchos cambios cuando el ascenso y eso, administrativos, supongo. Pero se ve reflejado el buen funcionamiento tanto en las dirigencias como en la parte futbolística, creo que ha sido muy importante, y se vio reflejado, creo que el semestre pasado pues quedaron a dos puntos de jugar torneo internacional, creo que Europa League, y bueno, este año todos tienen la misma ilusión, las misma ganas de dar todo por todo, para estar en los primeros lugares y obviamente estar a la altura de todos los equipos, y posteriormente a eso, ¿por qué no pelear un cupo a Europa League o Champions League?, todo puede pasar. Entonces somos conscientes de eso, y creo que el objetivo de todos es ese, estar en los primeros lugares, mantenernos ahí y pelear cosas importantes".

Hablemos un poco de Tolouse, ¿qué lo hizo brillar en ese equipo?

"Bueno se puede decir que fue como un nuevo comienzo porque, desafortunadamente tuve una situación en el año en que empezó el COVID-19, pues que no jugué en Gent y creo que cuando llegué a Toulouse fue un nuevo renacer una oportunidad que me dio Dios, de volver a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol, y bueno, sabía que no podía desaprovechar esa oportunidad por lo vivido entonces gracias a Dios que fue una oportunidad muy muy muy buena, colectivamente y pues obviamente en lo personal pues se vio. Estoy muy satisfecho, muy feliz de todo el trabajo que realicé, y bueno, gracias a Dios se dan los frutos y hoy tengo la posibilidad de estar en Liga 1. Ya desafortunadamente con Toulouse no pudimos conseguir ese objetivo del ascenso”.

¿Piensa también en volver a Selección Colombia?

"Sí gracias a Dios tuve un pasado también en la Selección, y como todo jugador colombiano, todos nos preparamos, todos soñamos con alguna vez vestir la camiseta de nuestro país, entonces esto siempre va a estar ahí cuando la posibilidad esté ahí, es de trabajar, trabajar con constancia, con mucha dedicación y realmente haciendo las cosas bien que en su momento vamos a volver a tener otra oportunidad. Obviamente yo siempre tengo las ganas y el deseo de vestir la camiseta, entonces voy a trabajar, voy a dar todo lo mejor de mí para que esa posibilidad sea aún más cercana. Así que ahora tranquilo, empezar la liga de la mejor manera y bueno, ya lo demás va viniendo poco a poco".

¿Qué objetivos tiene para la temporada?

“Siempre vivo partido a partido, y obviamente pienso siempre en asistencias y si es un gol pues mucho más feliz, pues siempre aportar aportar a nuestros delanteros y obviamente al equipo, siempre pienso en hacer asistencia o marcar o estar ahí participativo en las jugadas ofensivas, así que me he estado preparando para todo esto, espero que con la calidad del grupo que tenemos, la calidad de jugadores se va a hacer muy muy fácil de estar ahí siempre pisando el área y haciendo asistencias".

¿Es cercano a Wuilker Faríñez, en Lens?

"Sí si estoy siempre pendiente del fútbol colombiano, lo miro cuando los partidos no son tan tarde, por la hora, tengo muchos compañeros que nos enfrentamos o jugamos y bueno, siempre estoy pendiente del fútbol del país. Wuílker es una excelente persona, muy humilde, muy tranquilo y bueno, siempre que estamos ahí hablamos de Millonarios, del pasado de él, el pasado mío, de nuestros compañeros. Igual él tiene relación con ellos, creo que está en el grupo y todo de Millonarios todavía, yo sé que él mantiene más contacto con ellos. Es una excelente persona y un excelente jugador, obviamente todos lo sabemos, así que siempre estamos ahí apoyándonos como hermanos".