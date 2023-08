Deiver Machado marcó gol, pero no fue suficiente para el Lens que cayó 3-2 frente al Brest

En una emocionante jornada de la Ligue 1, el Brest protagonizó una remontada impresionante que dejó al Lens, de Deiver Machado, atónito y a sus seguidores con el corazón en un puño.

El encuentro comenzó con la promesa de un dominio del Lens, el subcampeón de la pasada edición, que se adelantó rápidamente con un 0-2 gracias a los goles de Florián Sotoca en el minuto 10 y el colombiano Deiver Machado en el 22, dando la impresión de que el destino estaba sellado.

Sin embargo, en el mundo del fútbol, las sorpresas son moneda corriente y el Brest no tenía intenciones de quedarse atrás. Romain Del Castillo fue el arquitecto de la esperanza para su equipo al anotar un gol de penalti en el minuto previo al descanso, acercando el marcador a 2-1. Esta chispa de vida inyectó energía en el equipo y llenó de incertidumbre el aire.

La segunda mitad trajo consigo un giro dramático en los acontecimientos. Kenny Lala, aprovechando un rechace en un saque de esquina, logró empatar el partido 2-2 en el minuto 56. El Brest se negaba a rendirse y luchaba con determinación para cambiar el rumbo del partido.

Para colmo de males, el Lens se vio afectado por la expulsión de Adrien Tomasson y tuvo que enfrentar los últimos minutos en inferioridad numérica.

Deiver Machado celebra su gol con el Lens. @RCLens

El momento culminante llegó en el minuto 87, cuando Romain Del Castillo, una vez más desde el punto de penalti, coronó la remontada del Brest con un espectacular tercer gol, llevando el marcador a un increíble 3-2.

El Brest logró transformar un 0-2 en contra en una inolvidable victoria. El partido fue una auténtica montaña rusa de emociones, un recordatorio de que en el fútbol, el juego puede cambiar en un instante y que ningún resultado está completamente decidido hasta el último silbato del árbitro. La hazaña del Brest ante el Lens quedará grabada en la memoria de los aficionados como un ejemplo del espíritu impredecible e inspirador del deporte rey.

Por otro lado, más allá del protagonismo de Deiver Machado que logró empezar con gol una nueva temporada en el fútbol de Francia, quien no vio acción fue el otro colombiano, Óscar Cortés, que a pesar de haber sido convocado, no tuvo minutos en este partido que no terminó como esperaba el Lens.