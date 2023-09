Deiver Machado se alista para la Champions League: fue convocado por Lens para duelo contra Sevilla

Lens se prepara para su debut en la Champions League 2023 /2024. El conjunto francés retorna al máximo torneo de clubes de Europa veintiún años más tarde, pero su presente no es del todo bueno en la Ligue 1 donde es último en la tabla de posiciones. Ahora todas las energías de 'les sang et or' se concentran en el certamen internacional y su estreno frente al Sevilla y para ello, el DT

Franck Haise reveló a la lista de convocados en la misma aparece el colombiano Deiver Machado.

El estratega de 52 años citó a un total de 22 futbolistas para el partido de este miércoles frente al equipo sevillano, el cual se efectuará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de nuestro país.

La lista de convocados del Lens para su debut frente al Sevilla:

Arqueros: Leca, Samba, Pandor.

Defensores: Aguilar, Machado, Danso, Medina, Maouassa, Haïdara, Gradit, Khusanov y Frankowski.

Mediocampistas: Abdul Samed, Fulgini, Diouf, El Aynaoui, Mendy, Thomasson.

Delanteros: Sotoca, Wahi, Saïd y Guilavogui.

J-1 avant #SevillaFCRCL 👊



Voici les 22 joueurs convoqués par Franck Haise pour la rencontre de @ChampionsLeague face au Séville FC demain !



➡️ Nampalys Mendy et Neil El Aynaoui font leur première apparition dans le groupe artésien.#FierDEtreLensois #UCL — Racing Club de Lens (@RCLens) September 19, 2023

Recordemos que el también colombiano de la plantilla del Lens, Óscar Cortés, no fue inscrito para la Champions League. De otro lado, estarán ausentes por molestias físicas Jimmy Cabot (rodilla), Wuilker Fariñez (pierna) y David Pereira Da Costa, quien presenta una molestia en el hombro.

Lens hace parte del grupo B de la Liga de Campeones 2023/2024 junto al Sevilla, de España, el Arsenal de Inglaterra, y el PSV Eindhoven, de Países Bajos.

¿Cómo le ha ido a Deiver Machado en la actual temporada con el Lens?

El exjugador de Millonarios es uno de los fijos en la nómina titular de 'les sang et or' que dirige Franck Haise. El futbolista de 30 años ha jugado un total de 361 minutos en la actual temporada 2023/2024, de la Ligue 1, repartidos en 5 juegos, siendo titular en 4 de ellos y anotando un total de 2 goles, los cuales se los convirtió a Rennes y al Brest.