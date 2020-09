Deiver Machado se ilusiona en Toulouse: “Estoy con ganas de luchar y quedarme más años acá”

Deiver Machado, lateral colombiano del Toulouse de Francia, habló con GolCaracol.com y se mostró optimista con esta nueva oportunidad que tiene en el fútbol de Europa. Ahora en este 2020 llega al equipo francés por dos temporadas, con renovados objetivos y con el fin de tener continuidad.

El chocoano reconoció que cuando finalizó su préstamo en Nacional no tuvo conversaciones para su renovación. Sin embargo, regresó con toda la actitud a Europa para retomar ese nivel que lo llevó a la Selección Colombia.

Todo sobre Carlos ‘El Pibe’ Valderrama: confesiones, anécdotas, alegrías y mucho más

¿Qué puede rescatar de su paso por Millonarios?

“Ahí fueron mis inicios, tuve la oportunidad después de llegar a Europa por primera vez, ese paso fue muy importante para mí, marcó mi carrera”

¿Cuándo se acabó el contrato con Nacional nunca se habló de renovación?

Publicidad

“No, en su momento no pasó nada, eso me dijo mi anterior representante y por eso quise regresar al Genk de Bélgica”

Arturo Reyes y su convocatoria de la Selección Colombia Sub-20, para preparar el Sudamericano

¿Cómo se da su traspaso al Toulouse, de Francia?

“Yo terminé en Nacional y regresé a Bélgica, estuve entrenando en el Genk, pero pasaron cosas y el club no me tuvo en cuenta, se complicó un poco por la pandemia, porque no había fútbol. Cuando se abrieron las oportunidades, llegó esto y lo tomé”

Publicidad

¿Qué expectativas tiene ahora, en su regreso a Europa?

“Con más ganas de luchar y quedarme más años. El objetivo ahora es tener la empatía con mis compañeros y juntos lograr el objetivo de regresar a la Ligue 1, se que con nuestro trabajo vamos a lograrlo”

¿Cómo ha sido su adaptación en Toulouse?

“Llegué, entrené dos días y tuvimos un partido y jugamos, llevo pocos entrenamientos, no he hablado mucho con el entrenador, estoy en el proceso aún de adaptación. Lo importante es que se tiene mucho tiempo, tengo que estar atento a todo para que podamos regresar a la primera división”

James Rodríguez y su fichaje al Everton de Inglaterra: así va el paso a paso

¿Con esta nueva oportunidad en Europa cree que se le abrirá de nuevo la opción de la Selección Colombia?

Publicidad

“Siempre he tenido esa ilusión, tengo que trabajar para eso, hay que estar al 100%, estando en el top me llegará la oportunidad en la selección. Tengo que estar preparado, estar a punto y se tomará con la responsabilidad por lo que es la Selección Colombia”

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram