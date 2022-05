Deiver Machado y su actualidad en Francia: “Una liga competitiva, de contacto y de concentración”

Deiver Machado está en una de las cinco grandes ligas de Europa, ganándose su lugar de a poco y destacándose cada vez que tiene oportunidad de jugar con el Lens, de Francia.

De hecho, hace unas semanas, el futbolista colombiano ingresó y fue el autor de la asistencia para el 1-1 frente al poderoso PSG, algo que lo llenó de orgullo a él y sus compañeros.

Publicidad

Por eso, en charla con GolCaracol.com, Machado habló de su actualidad, la adaptación a la liga de fútbol en Francia, el compromiso frente al elenco parisino, cómo va con el idioma y de su situación contractual con el Lens, al que llegó procedente del Tolouse, luego de brillar con ese último elenco en la Segunda División.

¿Cómo se siente en lo futbolístico en este 2022?

“Bien, aunque diciembre fue un poco complicado por la lesión que tuve, en febrero volví a tener participación, a entrenar y venimos terminando la temporada de la mejor manera”.

Cuéntenos un poco de la lesión que lo mantuvo afuera algunos meses…

“Fue un momento duro, porque venia bien, incluso había pasado del Tolouse hacía acá, pero es fútbol y la vida y estas cosas pueden pasar. Cuando cuentas con el apoyo de tu familia, de las personas cercanas, te ayuda a estar fuerte mentalmente y gracias a Dios me recuperé de una manera excelente. Ahora, nuevamente dándole a los entrenos y jugando. No tengo mucha participación de titular, pero el tiempo que me toca doy lo mejor para estar bien. Contento por estar haciendo nuevamente lo que amo”.

Publicidad

¿Cómo se sintió en esa adaptación a la Primera División en Francia?

“Cuando llegué de una capté que todo era diferente, la exigencia era mayor, es más competitiva la liga, de contacto, de estar concentrado. A medida que pasa el tiempo vas trabajando, vas conociendo a tus compañeros y ellos te conocen. La adaptación ha sido importante, siempre con mucho trabajo en el día a día y estar a disposición, escuchar al cuerpo técnico y eso te ayuda. Ahora, tranquilo, contento porque voy en un proceso bueno y vienen muchas cosas importantes y estamos con la bendición de Dios”.

¿Qué tal le va con el idioma?

“La verdad mucho mejor, ya entiendo muchísimo, y tu sabes que todo es de práctica y de estudiar, preguntar, buscar. Gracias a Dios he evolucionado mucho, pero en la cancha es solo un idioma, entonces bien por ese lado”.

Publicidad

¿Qué tiene por decir de la asistencia que dio en el 1-1 de Lens contra PSG?

“Fue una alegría inmensa en lo personal, pero también en lo grupal, porque era un partido bonito, en la cancha de ellos al lado de esos jugadores, estrellas, fue algo bonito. Siempre que entró lo hago con la mejor disposición y qué mejor que ayudar a tus compañeros y que lo pudimos empatar porque habíamos jugado de igual a igual”.

¿Con cuál camiseta se quedó de los astros del PSG?

“Solo fue el saludo al finalizar con varios jugadores, diciéndoles que un buen partido a algunos y por ahí le pedí camiseta a Ángel Di María, la pudimos cambiar adentro, pero solo fue eso y ya”.

¿Cuál es el objetivo en el tramo final de la temporada?

“El objetivo ahora es estar lo más arriba posible para meterse a los puestos de torneos de Europa, entonces las últimas fechas son finales”.

Publicidad

¿Cómo está su situación contractual con Lens?

“Todavía tengo dos años más de contrato con Lens. Ahora estoy tranquilo, terminar de la mejor forma y el futuro no lo sabemos, hoy estamos aquí mañana no lo sabemos. Por eso doy lo mejor en el hoy y siempre me mentalizo bien en eso”.