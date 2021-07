El futuro de James Rodríguez en Everton de Inglaterra es incierto y desde territorio español afirmaron que el mediocampista no sería tenido en cuenta en los planes de Rafael Benítez, técnico del elenco 'azul' de Liverpool.

Desde la salida del técnico Carlo Ancelotti y la llegada del estratega español al banquillo 'toffee', el destino del volante colombiano, para la próxima temporada, se encuentra en vilo y a la expectativa de lo que pueda o no pasar.

De momento, el colombiano se encuentra en pretemporada con Everton y ya sumó algunos minutos frente a Millonarios y Pumas de México, en la Florida Cup, que se disputó en territorio estadounidense, además de unos de unos duelos de preparación en Inglaterra.

Sin embargo, en el 'Chiringuito TV', de España, el periodista Edu Aguirre, seguidor de Rodríguez Rubio, afirmó que en el "primer día de pretemporada del Everton, 'Rafa' Benítez, nuevo entrenador del club inglés, tiene una reunión con James Rodríguez en la que Benítez le dice a James que no cuenta con él y que no va a jugar".

A pesar de ello, parece que la relación entre el colombiano y el técnico español ha mejorado y Rodríguez podría seguir en Everton, en donde le queda un año de contrato.

Esto, tras últimas ruedas de prensa de Benítez, en donde ha elogiado al exjugador del Real Madrid, algo que, desde sus primeras salidas como técnico de Everton, no quiso referirse al colombiano.