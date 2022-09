Desde el Valencia hablaron de James Rodríguez: “No hicimos ninguna oferta por él”

A James Rodríguez le tocó quedarse un tiempo más en Qatar, vistiendo la camiseta de Al-Rayyan, luego de que se cerrara el libro de fichajes de las principales ligas de Europa. Eso sí, se habló de un supuesto interés del Valencia, aunque al parece solo fue un rumor.

Este viernes, la presidenta del club español dio una rueda de prensa para hablar del equipo, los fichajes y mucho más y ahí se refirió brevemente al futbolista colombiano. ¿Qué tan real fue que el ‘10’ pudo llegar al elenco ‘ché’?

Pues Layhoon Chan respondió a los dos volantes de creación que sonaron para reforzar al Valencia, James Rodríguez y Juan Mata, aunque al final ninguno de los dos llegó.

“Por James no hicimos oferta, a Mata le llegamos a considerar porque es agente libre”, afirmó contundentemente la máxima directiva del club español.

A pesar de las declaraciones de Rodríguez Rubio para ‘El Chiringuito’ y con Ibai Llanos, de una posible llegada al Valencia, al parece fue muy tarde y la operación no se intentó en las últimas horas del cierre de fichajes en Europa.

“Valencia no estaría mal, pero no sé nada. Me iría hasta caminando, pero si lo hago, llego tarde porque el mercado se cierra muy pronto. Si quieren alguien que le ponga pases a Edinson Cavani, aquí está James. Valencia es un gran club, tiene una gran hinchada”, dijo James hace algunas horas.

Con ese panorama, ahora, al ‘10’ colombiano le tocará quedarse un tiempo más en Al-Rayyan, de Qatar, a pesar de expresar que no se sentía bien en el balompié de ese país.

¿En qué equipos ha jugado James Rodríguez en su carrera como futbolista profesional?

El volante cucuteño ha militado en Envigado (Colombia), Banfield (Argentina); Porto (Portugal); Mónaco (Francia); Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Everton (Inglaterra) y actualmente en el Al-Rayyan (Qatar).