Desde España avisan que Carlos Bacca tendría todo listo para retornar al Junior

Carlos Bacca no tuvo la temporada esperada con el Granada en la pasada Liga de España, no pudo demostrar sus goles y buenas jugadas de cara al arco contrario y a la postre, su equipo hasta ese momento, no pudo mantener la categoría y finalmente descendió a segunda en el torneo ibérico. Lo cierto es que el nacido en Puerto Colombia, Atlántico, terminó su vinculación con el cuadro granadino el pasado 30 de junio y ahora está buscando nuevos horizontes.

El artillero colombiano ha sonado fuertemente en las últimas semanas para retornar a Colombia, el fútbol profesional de nuestro país, al equipo en donde empezó a consolidar su carrera profesional, el Junior de Barranquilla. Y es que el diario 'Estadio Deportivo', de España, resalta que Bacca Ahumada ya tendría todo resuelto para vestir la camiseta rojiblanca nuevamente.

"Si todo sigue su curso, el colombiano pondrá rumbo a la que siempre a considerado su casa, para volver al Junior de Barranquilla", avisan de entrada. Pero el citado medio no para ahí y agrega lo siguiente: "Según diversas fuentes, el acuerdo entre Carlos Bacca y el club (Junior) es total y en las próximas horas podría hacerse oficial el retorno del que apodan como ‘hijo pródigo’".

Habrá que esperar si es cierto que Carlos Arturo volverá a vestir la casaca del conjunto 'tiburón' en que ya brilló entre 2009 y 2011 y finalmente tras sus grandes actuaciones en el cuadro de 'Curramba' pudo emigrar el balompié europeo al Brujas, de Bélgica. Luego pasó al Sevilla español, después fue a Italia a jugar con el Milan, volvió a España y se vistió con los colores del Villarreal y finalmente en el Granada.

¿Cómo le fue a Carlos Bacca en su última campaña con el Granada?

El delantero de 35 años disputó 506 minutos en la pasada temporada en la Liga de España y no convirtió ningún gol, mientras que en la Copa del Rey jugó 180 minutos y anotó un tanto.