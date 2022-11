Desde Inglaterra recuerdan el histórico gol de James Rodríguez frente a Uruguay en Brasil 2014

La histórica anotación de James Rodríguez en aquel recordado partido frente a Uruguay por los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 sigue llamando la atención del mundo fútbol casi 8 años después de que que el cucuteño se consagrara frente a los 'charrúas' en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro; la actuación del hoy futbolista del Olympiacos de Grecia en aquel campeonato del mundo es una de las más destacadas de un jugador en una cita mundialista llevándose incluso los galardones de máximo artillero y autor del mejor gol, el cual fue recordado por un futbolista que milita en el fútbol inglés.

En medio de una entrevista con los medios del Burnley, club que milita en la segunda categoría del balompié británico, Josh Brownhill, uno de los referentes del equipo que hasta la temporada anterior disputó la Premier League, eligió al '10' y a su tanto, en el que batió el arco defendido por Fernando Muslera en aquella oportunidad, como su jugador y su gol favorito en la historia de los mundiales, así como destacó el papel del exReal Madrid en aquella selección dirigida por José Néstor Pékerman, una de las más más grandes gestas de un debutante en un Mundial.

Publicidad

“Uno que se destaca para mí es James Rodríguez en 2014, sus actuaciones son probablemente algunas de las mejores de su carrera. Sus actuaciones fueron muy consistentes y también anotó grandes goles, así que sí, James Rodríguez es mi jugador favorito en una Copa del Mundo”, afirmó el jugador.

En medio del periodo en el que el exBanfield estuvo en la Liga Inglesa con el Everton, después de salir de Real Madrid, para la temporada 2020/2021, Brownhill lo enfrentó en un partido entre el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, en ese entonces, y el Burnley, el cual se disputó en el estadio Turf Moor, casa de 'The Clarets', en el cual anotaron Robbie Brady, para los locales, y Dominic Calvert-Lewin para firmar un empate 1-1. James fue titular en aquella ocasión

No es la primera vez que James 'suena' en medio de que se disputa el Mundial de Qatar 2022, certamen en el que no está presente tras la no clasificación de la Selección Colombia; los récords que llegó a liderar el centrocampista de la 'tricolor' se están viendo superados en el presente mundial: el último futbolista en 'derrocar' uno de los registros del '10' fue Kylian Mbappé, quien superó a Rodríguez e igualó a Pelé como el jugador de 24 años con más goles anotados en la Copa del Mundo, tras marcar frente a Dinamarca a mitad de semana.