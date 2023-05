Desde Italia informan que Duván Zapata volvió a lesionarse y no jugaría más esta temporada

Duván Zapata no vive su mejor temporada con el Atalanta a causa de las constantes lesiones que no le han permitido mostrar sus dotes futbolísticos en el campo de juego. Ahora, el panorama para el delantero colombiano muestra una nueva molestia muscular y en esta oportunidad es en la pantorrilla, lo que tiende a indicar que se perdería el resto de la campaña con el conjunto de Bérgamo.

Estas son las noticias que afirmó en las últimas horas el medio tradicional italiano 'La Gazzetta dello Sport' en donde el encabezado de la nota resalta las siguientes palabras: "Zapata sigue perdiendo, el colombiano volvió a parar, es la tercera de la temporada" y hasta se anima a decir que no estará en lo que queda de la Serie A: "temporada terminada".

"No hay paz para Duván Zapata, por lo tanto no hay paz para Atalanta. Para un posible regreso el sábado con motivo del partido muy delicado contra Verona, hay un nuevo parón para el colombiano; otro problema muscular, no leve y esta vez en la pantorrilla. Zapata terminó el entrenamiento (miércoles) con dolor y dejó a Zingonia cojeando", se lee en la información del mencionado tabloide del país transalpino.

El artillero 'cafetero' se ha perdido varios compromisos con el Atalanta debido a las lesiones, para ser más exactos son nueve en total en la campaña de la Serie A.

"Esta es la tercera lesión de la temporada, la sexta en el último año y medio: ya se ha perdido nueve partidos de este campeonato, seis entre principios de septiembre y mediados de octubre (desgarro del semimembranoso del muslo izquierdo) y tres entre mediados de febrero y principios de marzo (mismo músculo, pero de la otra pierna)", complementó 'La Gazzetta dello Sport'.

Esta nueva lesión para Duván Zapata llega en el momento en que había encontrado la ruta del gol con el Atalanta, escuadra que en la actualidad se ubica en la casilla número siete de la Serie A con 58 puntos, tras 35 jornadas jugadas. Su próximo partido será este sábado 20 de mayo frente a Hellas Verona en condición de visitante. Este dará inicio a las 11 de la mañana, en horario de Colombia.

Duván Zapata sólo ha convertido dos goles en la actual temporada con el conjunto de Bérgamo, uno al Lecce y otro al Torino.