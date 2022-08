Desde Italia le siguen la pista, muy de cerca, a Dávinson Sánchez: podría cambiar de aires

Dávinson Sánchez no tiene su futuro asegurado. El jugador nacido en Caloto, Cauca no es la principal opción para Antonio Conte , director técnico del Tottenham , ya que el italiano prefiere contar en la zaga defensiva de los ‘spurs’ con el argentino Cristian Romero, el inglés Eric Dier y el galés Ben Davies.

La poca participación que tendría el jugador ‘tricolor’ y su rendimiento inconstantes con el equipo serían dos factores que harían dudar a los dirigentes del Tottenham en renovar el contrato de Sánchez.

Publicidad

Varios medios europeos, entre ellos 'AS España', afirman que el AC Milan contempla la incorporación del ex Atlético Nacional. No obstante, Dávinson no sería la primera opción para el entrenador del conjunto ‘rossonero’, Stefano Pioli, ya que según dicho portal español, tendría como primera opción al exjugador de la Lazio, Francesco Acerbi.

Este mismo medio aseguró que, en dado caso de que el Milán realicé acercamientos formales para fichar al jugador de la Selección Colombia, buscará un préstamo con opción de compra y no una transferencia permanente.

Cabe recordar que Dávinson Sánchez llegó al equipo londinense en la temporada 2017/18, proveniente del Ajax, en una transacción récord para los ‘spurs’, ya que desembolsaron 42 millones de euros a las arcas del conjunto neerlandés.

De hecho, hasta la fecha, Sánchez ha sido el fichaje más costoso del club británico. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado precisamente por su carencia de constancia en cuanto a su rendimiento.

Publicidad

Dávinson Sánchez ha participado en 181 encuentros con el Tottenham, en los cuales ha logrado anotar cinco goles y realizar una asistencia.

¿Cómo ha sido la trayectoria deportiva de Sánchez?

El zaguero ‘tricolor’ debutó en el 2014 con Atlético Nacional. En la entidad ‘verdolaga’, jugó dos años y conquistó una Copa Libertadores en el año 2016. Posteriormente, emigró al balompié europeo fichando por el Ajax en el verano del 2016.

Publicidad

Finalmente, tras una buena temporada con el equipo de los países bajos, Dávinson fue transferido al Tottenham, equipo en el cual milita actualmente.