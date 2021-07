¡Desde México dan como muy cercana la llegada de Dorlan Pabón a Atlético Nacional!

Luego de siete temporadas en Monterrey, el delantero colombiano Dorlan Pabón rescindió su contrato con los 'rayados', este jueves, y, desde México, dieron a conocer el posible destino del antioqueño: regresaría a Atlético Nacional.

"Dorlan Pabón ha rescindido su contrato con Rayados y hoy mismo podría sumarse al Atlético Nacional", indicó el periodista mexicano Sergio Treviño, en su cuenta de Twitter.

A esas declaraciones, se suman las del presidente del cuadro 'verdaloga', Emilio Gutiérrez, quien habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y reveló que "sí hay una intención de traer a Dorlan Pabón, pero no hay nada concluyente. Es un jugador que cumple con lo que podemos buscar en el mercado".

"Representa bien a la institución, está conectado con su historia, su ADN y sabemos que lleva el escudo en el pecho. No hay debate del talento que puede aportar y que encajaría en el modelo de juego, pero es un jugador que en este momento no tenemos cerrado y no comunicaremos hasta que concluyamos conversaciones”, agregó Gutiérrez.

De momento y lo único cierto, según algunos medios mexicanos, es que Dorlan Pabón ya dejó de ser 'rayado' y aunque todos afirman que el goleador colombiano regresará al cuadro antioqueño, aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del jugador, ni de Nacional.

Dorlan Pabón rescindió su contrato con Rayados para irse al Atlético Nacional https://t.co/RhDoTC6hYG pic.twitter.com/RNOyUPUId1 — MedioTiempo (@mediotiempo) July 1, 2021

