Desde Portugal volvieron a revivir el tema de James Rodríguez y Porto: "Permanece en el radar"

El futuro de James Rodríguez es incierto y, como en varias ocasiones ha mencionado el propio jugador, todo podría pasar antes del 31 de agosto, día en que finaliza la temporada de transferencias en el fútbol europeo. Desde el 'Viejo Continente' apuntan a que el colombiano no continuaría en Everton de Inglaterra.

Y es que no es secreto que el talentoso cucuteño no es del gusto futbolístico de Rafael Benítez, técnico del cuadro inglés, y por ello, el español no tendría en sus planes contar con Rodríguez Rubio.

Así las cosas, los rumores de la salida de James del Everton son cada vez más reiterativos en la prensa europea, que, este domingo, le dedicaron un espacio al mediocampista en el diario 'A Bola', de Portugal.

"James permanece en el radar azul y blanco", tituló el rotativo y aseguró que Porto volverá a la carga por el cucuteño de 30 años, así como en 2010 cuando adquirió sus derechos deportivos.

"Los dragones intentarán una nueva embestida y estaría buscando más información de personas cercanas al internacional colombiano de 30 años, para conocer las condiciones necesarias para su contratación", agregó el medio luso.

Por ahora, Rodríguez Rubio se encuentra en aislamiento obligatorio luego de haber tenido contacto con un positivo con Covid-19 y retomaría sus labores deportivas hasta el próximo lunes.