Despedida por lo alto: con globos rojinegros, Julián Quiñones confirmó cuál es su nuevo club

Terminó la etapa de Julián Quiñones con los colores de Tigres de la UANL, al menos de manera momentánea. Y es que, a partir de la próxima temporada, vestirá la camiseta de Atlas, donde compartirá junto a su compatriota, Camilo Vargas .

A través de las redes sociales, Ana Gabriela, pareja del atacante, publicó una historia donde se observan varios globos de color rojo y negro, acompañado de la frase, "lo mejor está por venir, mi amor", en lo que significa la despedida de Tigres.

JULIÁN QUIÑONES Y SU ESPOSA SE DESPIDEN DE TIGRES CON GLOBOS ROJINEGROS!



El ahora exfutbolista de Tigres da más pistas sobre su futuro mostrando los colores de Atlas

Según informó 'Mediotiempo', "Para el Apertura 2021, será jugador de Atlas, luego de que ambas directivas llegaran a un acuerdo por el pase del jugador en calidad de préstamo. De esta forma el futbolista cambiará de aires desde este verano".

Días atrás, el director técnico de Tigres de la UANL, Miguel 'Piojo' Herrera expresó que "llegué y Julián Quiñones ya no estaba. No me lo achaquen", haciendo referencia a la partida del delantero colombiano.