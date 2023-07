Devan Tanton extiende su estadía en el fútbol inglés: renovó su contrato con el Fulham

Después de su participación con la Selección Colombia en el Mundial de Argentina, el joven lateral derecho Devan Tanton ha firmado una renovación con el Fulham, equipo de la Premier League.

Recordemos que el lateral derecho, de nacionalidad colombiana, se unió al Fulham a mitad de la temporada 2020/2021, en donde logró dar sus 'primeros pinitos' disputando dos partidos con el club. Sin embargo, fue en la campaña siguiente donde realmente brilló y mostró su verdadero potencial. Durante la temporada 2021/2022, el lateral colombiano tuvo un notable desempeño, jugando un total de 20 partidos con la selección sub-18 antes de dar el salto a la sub-21 la temporada pasada.

Con solo 19 años, Devan Tanton ha demostrado ser un jugador talentoso y prometedor. Bajo la dirección de Steve Wigley, el joven lateral disputó 12 partidos con el equipo juvenil del Fulham, dejando su marca al anotar su primer gol en el club. Su tanto resultó crucial en una emocionante victoria por 4-3 contra el Tottenham, donde la escuadra de los 'cottages' demostraron su capacidad de lucha y determinación.

La renovación del lateral derecho es un claro indicio del reconocimiento y la confianza que el club tiene en su talento. Ahora Tanton tendrá la oportunidad de seguir creciendo y perfeccionando su juego en el Fulham. Su experiencia en el Mundial y su participación con las selecciones juveniles de Colombia han sido vitales para su desarrollo como jugador, y ahora buscará seguir haciendo historia y alcanzar nuevos logros en su carrera.

Así las cosas, a través de la página oficial del equipo publicaron las primeras declaraciones del futbolista de nacionalidad colombiana, tras firmar su renovación, "estoy encantado de prolongar mi estancia aquí en el Fulham. He trabajado duro para seguir progresando cada temporada y ser recompensado con un nuevo compromiso me hace sentir muy bien".

En otra de sus intervenciones, elogió a los 'cottagers', "el Fulham es un gran club por su reputación, pero en el campo de entrenamiento se mantiene la humildad y el compañerismo, por lo que todo el mundo se conoce. Aquí me siento como en casa, con lo acogedores que son el personal y los jugadores".

Por último, aprovechó para agradecerle a sus familiares que lo han acompañado a lo largo de su emergente carrera, "me gustaría dar las gracias a mi familia por su continuo apoyo, que me ha permitido perseguir este sueño. También a mi agente y a los entrenadores que me han dado oportunidades para seguir desarrollándome como jugador."