"Devis Vásquez destaca por su presencia en el arco, llegó al Milan y se puso en la mira de todos"

Devis Vásquez es el arquero ‘sensación’ en Colombia luego de que se confirmara su fichaje por el Milan, de Italia . Aunque hace algunos días la mayoría de personas no lo tenían en el radar, su traspaso al equipo europeo lo puso ‘en boca de todos’.

Por eso, en GolCaracol.com contactamos a Guillermo ‘Flaco’ Rivera, quien fue futbolista profesional en equipos como Millonarios, Emelec, Cali, y más equipos, y que actualmente es entrenador, quien tuvo algunas semanas al joven guardameta barranquillero bajó sus órdenes, en La Equidad Sub-20.

Rivera destacó “la talla”, “seguridad y lo serio” que es Devis Vásquez en el arco, un potencial que siempre le vio. Además, lo ve como un recambio para la Selección Colombia y anhela que logre ganarse su lugar en el Milan, de Italia.

¿Cómo es la historia que dirigió a Devis Vásquez en La Equidad Sub-20?

“A Devis lo tuve yo en la Equidad solo para un torneo internacional, cuando yo lo conocí, él pertenecía a Patriotas. La situación que se presentó con Devis es que el torneo que se ganó acá en Colombia, era de nacidos en el año 97 y cuando fuimos a participar a Libertadores, ya la fecha de nacimiento parar armar el equipo eran nacidos en el 98. Entonces, nos tocó replantear el equipo y necesitábamos reforzar el equipo. A Devis lo había enfrentado, y se logró por medio de la amistad entre los presidentes de ambos clubes, se hizo la gestión y de ahí Devis pudo venir a reforzarnos para ese torneo”.

Devis Vásquez en su corto paso por La Equidad Sub-20 - Foto: tomada de la FCF

¿Qué le llamó la atención cuando lo enfrentó?

“Cuando lo vi en Patriotas llamaba la atención su presencia en el arco, la talla, luego lo veía uno tapar y se veía esa seguridad. De pronto, lo veía un poco tímido, que le faltaba algo más de liderazgo, pero tenía 19 años, él al seguir trabajando todo este tiempo ha mejorado en eso. Pienso que para ser fichado por el Milan lo ha mejorado, ha tenido una evolución importante”.

¿Cómo le fue en esa Copa Libertadores Sub-20 en la que usted lo dirigió?

“Primero que todo una muy buena persona, un muy buen muchacho, muy correcto en su forma de ser. Él hizo una muy buena Copa Libertadores, fue el titular, y se jugó con rivales complicados: Cruzeiro (campeón defensor), Libertad de Paraguay y el River Plate de Uruguay. Él hizo una muy buena presentación, un gran torneo. No sé si su gran presentación en ese torneo le sirvió de vitrina, porque después de eso, él regresó a Patriotas pero lo vi probando en La Equidad tiempo después".

¿Por qué cree que él decidió irse a Paraguay?

“En una charla le pregunté que por qué estaba nuevamente en La Equidad probando y él me dijo que quería ser tenido en cuenta en el equipo profesional, oportunidad que no tenía en Patriotas. Entonces él había decidido renunciar a Patriotas y buscar opción en un equipo donde le permitieran estar ya de lleno en el equipo profesional, ese era su objetivo. Si mal no recuerdo, me dijo que si no conseguía nada se iba a probar a Venezuela o a Paraguay, al exterior. Ahora vemos que lo que él quería y por lo que trabajó se le han dado las cosas, y está en el radar nuevamente al ir a Italia”.

¿Por qué piensa que no le dieron la oportunidad en el fútbol colombiano?

“A muchos jugadores en Colombia les pasa hoy en día que por ‘x o y’ situación salen del equipo en el que están, pero renuncian y eso como que les cierra las puertas en los demás clubes y ya el chico decide irse al extranjero. Uno escucha jugadores en otros países que por acá no sonaron”.

¿Será una opción para Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?

“Él solo con su trabajo se ha puesto en la mira de todos, y el ir a Europa se hace más visible para tener alguna opción en la Selección Colombia, al menos como recambio. El hecho de tener ese roce en Europa, el nivel de competencia, es un plus que él tiene, y ojalá que pueda hacer una buena temporada en el Milan para tener un proceso en selección. Es una opción que tiene el técnico Néstor Lorenzo, esperemos que tenga la oportunidad de venir y mostrarse, no solo un partido, porque es un proceso y por un solo partido no se le puede poner la cruz”.

¿Devis Vásquez es un arquero del tipo que les gusta en Europa?

“Hoy en día se buscan perfiles de jugadores y más en la posición de arqueros, se busca una talla y en Europa es una característica fundamental, la talla del arquero y la seriedad a la hora de estar en el arco, que son cosas que él ya tiene y ya impactaba, más su técnica y sus aptitudes de arquero, uno ya lo veía que tenía una gran proyección para llegar a ser. Por lo anterior se hizo el esfuerzo para que reforzará a la Equidad en la Copa Libertadores Sub-20”.