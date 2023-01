Devis Vásquez: "Estoy muy feliz de empezar esta nueva aventura, vengo a ayudar a mis compañeros"

El arquero colombiano Devis Vásquez sigue viviendo un sueño cumplido, al haber sido fichado por el Milan de Italia, luego de su paso por el Guaraní de Paraguay y tras pasar los exámenes médicos el día lunes, este martes selló su firma en el contrato que lo vincula con la institución 'rossoneri' hasta mediados de 2026.

El guardameta barranquillero que no debutó en el fútbol profesional de nuestro país, aunque tuvo un paso en las inferiores de Patriotas y jugó la Copa Libertadores Sub-20 con La Equidad en el año 2018, se mostró feliz por llegar a uno de los clubes más importantes e históricos del 'viejo continente' y no ocultó su orgullo de haber arribado a la élite del fútbol, gracias a sus buenas actuaciones en el fútbol sudamericano.

“Estoy muy feliz de empezar esta nueva aventura en Milan desde los días anteriores hasta ahora que ya es oficial. Obviamente es un equipo grandísimo, entonces estoy realmente feliz. Llegar al Milan es un sueño cumplido por que me da la oportunidad de jugar en Italia. Realmente estoy feliz de estar acá", comentó el barranquillero en una entrevista ofrecida a los medios oficiales del conjunto dirigido por Stefano Pioli.

Vásquez, se refirió a lo que sintió tras haber llegado a Italia para realizar los exámenes médicos y posteriormente poner su firma en el vínculo con el Milan: “Tenía muchas ganas de venir a Italia y más a un club tan grande como el Milan. Obviamente a cualquier jugador que le lleguen con una propuesta de estas lo va emocionar y va a hacer todo por jugar en un equipo tan grande. Vengo a ayudar a mis compañeros que es lo primordial, todos somos un equipo y vamos por el mismo lado”, comentó el colombiano.

Además, fue consultado por el número elegido para su dorsal, el '77', con el cual ya posó en la foto oficial que dispuso el conjunto italiano en sus redes sociales: “Elegí el 77 porque una persona muy cercana a mí y que aprecio muchísimo me lo pidió y yo con mucho gusto, queriendo devolver todo lo que ha colocado en mí y todo lo que ha dedicado en mí y me ha ayudado. Es una manera de devolver todo lo que me ha dado”, reveló el arquero, demostrando la humildad y el agradecimiento que lo han llevado a cumplir uno de sus mayores sueños.

Devis Vásquez se convirtió en el quinto colombiano que viste los colores del 'rossoneri': Cristian Zapata, Mario Alberto Yepes, Pablo Armero y Carlos Bacca, fueron los otros compatriotas que tuvieron un paso por el Milan de Italia.