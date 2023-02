Devis Vásquez no estaría listo para la Serie A: desde Italia ven complicado su debut en Milan

AC Milano no pasa por su mejor temporada luego de ubicarse sexto en la tabla de posiciones de la Serie A de Italia. A 18 puntos del Nápoles, que es el líder, el conjunto 'rossoneri' ahora tiene como objetivo luchar por mantenerse en la parte alta de la tabla para clasificarse a una competencia europea. Parte de ese fracaso se debe a la lesión del arquero Mike Maignan, que ha tenido que ser reemplazado por Ciprian Tătărușanu, quien no lo ha hecho mal, pero no da las mismas garantías. En el banco, el colombiano Devis Vásquez espera una oportunidad, sin embargo, ya habría sido descartado por el propio club.

"El colombiano que llegó procedente de Guaraní, de Paraguay, no se consideraba listo para la Serie A. El Milan, de hecho, había hablado de una inversión en perspectiva. Sin embargo, Vásquez tiene 24 años, no precisamente un potencial muy joven: y cuando regrese Maignan, la puerta volverá a estar blindada", fue la información que reveló el medio 'La Gazzetta dello Sport'.

Más allá de que es comprensible su no titularidad debido a la adaptación que debe tener y sobre todo en una posición tan crucial en un equipo, lo realmente preocupante, es que dudan de que pueda continuar en la escuadra, ya que afirman que "Vásquez podrá quedarse como tercer portero o, en caso de ser vendido en el exterior, podrá abrir un espacio para la inscripción de un nuevo jugador extracomunitario".

¿Por qué se dio el fichaje de Devis Vásquez al Milan?

Los problemas en el arco del Milan aparecieron en septiembre del 2022, cuando el guardameta Mike Maginan sufrió una lesión en uno de sus gemelos y tuvo que dejar el once titular para recuperarse. Si bien en un principio se pensó que no sería grave, el francés tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se perdió el Mundial Qatar 2022 con el combinado 'galo' .

Publicidad

Frente a ese panorama, Ciprian Tătărușanu se hizo cargo de la portería 'rossoneri', pero la escuadra tuvo que recurrir a un tercer guardameta y sorprendieron con el fichaje de Devis Vásquez, colombiano que militaba en el Guaraní de Paraguay.

Ahora solo queda esperar si el joven arquero se mantiene firme en los entrenamientos para convencer al técnico Stefano Pioli y al club en general de que puede estar a la altura de un equipo tan grande. Ante las dificultades de estrenarse en la Serie A, el panorama no es sencillo, pues su debut estaría más cercano en la Copa de Italia, no obstante, el 'rossoneri' ya fue eliminado de dicho torneo.