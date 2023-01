Devis Vásquez podría debutar con Milan en juego de Copa de Italia: esto dijo su DT

El arquero colombiano del Milan : Devis Vásquez ya retornó a Italia para trabajar con su nuevo equipo y hasta tuvo oportunidad de dialogar con su entrenador Stefalo Pioli. Así lo dio a conocer el propio timonel del 'rossonero' en conferencia de prensa, luego del partido que Milan igualó 2-2 frente a la Roma este domingo en el estadio de San Siro y válido por la jornada número 17 de la Serie A.

"Hablé con Vásquez esta mañana (domingo), tiene una buena personalidad", esas fueron las palabras del director técnico de 57 años y que recogió el medio italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

Publicidad

Y es que el entrenador del Milan fue consultado en la atención a los medios de comunicación por la actualidad de todos los arqueros del club, empezando por el presente de Mike Peterson Maignan y de una posible vuelta para las próximas competiciones del Milan, entre ellas, el partido por la Copa italiana frente al Torino del miércoles 11 de enero. En la misma línea volvió a hablar de Devis Vásquez y de las opciones que tendría el guardameta barranquillero para dicho compromiso copero, el cual dará inicio a las 3:00 de la tarde, hora de nuestro país.

"Todavía no tenemos cronogramas, no puedo decir cuándo volverá. Mike (Maignan) tiene muchas ganas de volver, pero sabe que el músculo todavía no responde como debería". Y sobre Vásquez dijo: "¿Posibles partidos en Copa con Toro? Ya veremos".

Tras la lesión de Mike Peterson Maignan ha sido Ciprian Tatarusanu el encargado de defender el arco de Milan, pero al parecer, Stefano Pioli no estaría del todo satisfecho con su rendimiento, por lo que desde Italia, el medio anteriormente mencionado, no descarta la posibilidad de que Devis Vásquez tendría minutos y titularidad con los 'rossoneros' en el juego de Copa de Italia del próximo 11 de enero.

Y es que uno de los formadores de Devis Vásquez, el director técnico Javier Romero, aseguró en una entrevista con Gol Caracol.com que las cualidades que llevaron al joven arquero al Milan fueron su "perseverancia y disciplina" , además de decir que cuando coincidió con él en la Selección Atlántico infantil era su buen "juego con los pies".

Publicidad

Ahora habrá que esperar qué decisión toma Stefalo Pioli con respecto a quién resguardará la portería del Milan en el partido de Copa de Italia frente al Torino del día 11 de enero, si se mantiene Ciprian Tatarusanu o si el estratega le da la oportunidad a Devis Vásquez para que muestre su reportorio bajo los tres palos.