Diana Chaves, de mandar hojas de vida a jugar en Olimpia de Paraguay

Aunque por estos meses no esté en marcha la liga del fútbol colombiano femenino, algunas jugadores de nuestro país siguen representándonos en otros países y este es el caso de Diana Chaves, quien estará jugando la fase final del torneo paraguayo de fútbol con Olimpia.

Por tal motivo, Gol Caracol contactó a Chaves para conocer más detalles de su trayectoria deportiva y también de su primera experiencia jugando en el extranjero.

“Yo arranqué a los cinco años jugando microfútbol. Ese era mi plan los fines de semana. En el colegio era igual porque aprovechaba los descansos y cualquier tiempo libre para jugar. Pertenecí al equipo del colegio y también fui Selección Boyacá. Luego, me mudé a la capital y ahí hice parte de la Selección Bogotá, que terminó siendo una experiencia enriquecedora”, comenzó diciendo esta futbolista de 27 años.

También, recordó el apoyo que le ha dado su familia y una particular anécdota mientras daba sus primeros toques con el balón.

“Siempre conté con el apoyo de mi familia, pero eso iba respaldado de las buenas calificaciones que debía obtener en el colegio para poder asistir a los entrenamientos. A veces perdía materias por fallas y ahí se empezaba a restringir la pelota (...) En mi colegio no había equipo femenino, entonces jugaba con los hombres. Recuerdo que una vez en un torneo pusieron problemas porque yo hacía parte del equipo. Los organizadores dieron la directriz de eliminarnos si competía así que decidí dar un paso al costado. En su momento sentí frustración, pero ahora lo recuerdo con gracia y hasta me ayudó para forjar el carácter”, mencionó.

A pesar de esto, siguió luchando y en 2017 le llegó la oportunidad de jugar la primera edición de la liga femenina del fútbol colombiano con el Cúcuta Deportivo, que por aquel momento tenía una alianza con el equipo GolStar en el que jugaba Chaves.

“Gran parte del plantel se mantuvo y no se sintió tan fuerte el paso al profesionalismo. Obviamente, la exigencia era mayor y eso se reflejaba en los entrenamientos, pero siento que me fue bien y el equipo ya me conocía desde hace varios años. Llegamos a los cuartos de final y aunque quedó la sensación de que podíamos haber llegado más lejos, me parece que la experiencia fue buena”, dijo.

Luego, en 2018 se fue a jugar a Atlético Nacional, una institución deportiva en la que obtuvo un subcampeonato de liga y varios aprendizajes.

“La etapa en Nacional me brindó muchas herramientas que me permitieron fortalecerme como profesional y en otros aspectos de mi vida. Cuando llegas allá te das cuenta que es una institución prestigiosa por la organización y lo bien estructurada que está. Eso sí, en términos deportivos fue duro para mí que no jugué mucho y anímicamente eso me afectó”, comentó.

Una vida dedica al deporte

Además de ganar experiencia en la cancha con Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional, Equidad y Boyacá Chicó, Diana Chaves buscó unir la pasión por el deporte con su carrera profesional. Y por eso estudió una licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes.

"Mi proyecto de 11 grado fue armar un equipo de fútbol sala femenino, entonces siempre sentí esa vocación de compartir conocimiento y hacer que el fútbol femenino creciera (...) Inicie mis estudios en el segundo semestre de 2016 y justo al otro año comenzó la liga. En ese momento ajusté mi horarios para que pudiera estudiar y entrenar. La responsabilidad era muy grande porque había que madrugar para ir a clase y al mismo tiempo hacer la comida para llevarla al entrenamiento. Son cosas con las que se deben convivir, pero al final no terminan siendo impedimento si uno hace lo que le apasiona", señaló.

Así fue como logró sacar adelante una carrera profesional, que en algún punto consideró en ejerce hasta que en este año tuvo la oportunidad de irse a otro país para jugar fútbol.

"Realmente fue algo que no esperaba, llegó en un momento en el que estaba revisando algunas opciones laborales y hasta pasando hojas de vida. Pero me contactó la gerente deportiva de Olimpia de Paraguay y el proceso de negociación se dio bastante rápido. La experiencia ha sido muy buena, llegué a un equipo que tiene mucha calidad humana y que es unido. Además, tenía claros los objetivos deportivos", agregó.

Y recientemente jugó la Copa Libertadores femenina con este equipo paraguayo, que también jugará en este mes la fase final del torneo local.

"No fuimos a participar, sino que queríamos competir y dejar huella. Pienso que se logró llegando hasta los cuartos de final y dejando en el camino a unos de los equipos favoritos en el torneo como era Santa Fe. Quedamos con ganas de más y por eso nos seguiremos preparando para volver (...) Estamos preparando lo que será la fase final del torneo local y ahora realizamos una pretemporada pequeña que va hasta el 11 de noviembre. Jugaremos la semifinal, que será de ida y vuelta, contra Cerro Porteño. Es un clásico del fútbol paraguayo y es una motivación adicional para nosotros”, expresó.

Finalmente, Chaves, quien se caracteriza por "valorar al ser humano por lo que es y no por lo que tiene" y leer constantemente sobre temas que le sigan aportando a su crecimiento como futbolista, habló de la posibilidad de jugar en la Selección Colombia.

“Siempre hay esperanza de estar en la Selección Colombia, pero ahora el nivel está bastante alto. Ahora, tenemos a jugadoras que están jugando en Europa y la continuidad de los torneos es mucho mayor que la de acá. Independiente de dónde juegue, me preparo para seguir mejorando como deportista y persona. Si en algún momento tengo la oportunidad, la aprovecharé para no solamente ir una vez, sino quedarme”, concluyó.

Por: Jacobo Olivares

Periodista Caracol Sports

En Twitter: @JacoboOlivares7