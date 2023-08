Diber Cambindo, frente a su buen presente con Cruz Azul: "Yo vengo a sumar donde me toque"

Frente a lo que ha sido su reencuentro con el gol en los últimos encuentros, sumadas a lúcidas y protagonistas actuaciones en campo con el Cruz Azul, Diber Cambindo se refirió a su presente y lo que ha sido su adaptación al nuevo club.

Criticado fuertemente en los primeros juegos por su ausencia de gol, el delantero colombiano se ha sabido sobreponer a la situación y, a ‘punta’ de anotaciones, asistencias y gran nivel reconquistó a una afición ‘cementera’, a la que él mismo catalogó como exigente, por lo que representa en el que actualmente milita.

"Se sabe que este es un club muy mediático donde no esperan a nadie, solo pedimos que nos tengan un poco de paciencia, algunos que llegamos no conocemos todavía bien el fútbol de aquí. Yo vengo a sumar y donde me toque, voy a aportarle al equipo", dijo Diber Cambindo en entrevista a ‘TUDN’.

Anotador, asistidor y figura de la victoria por 1-2 frente a Monterrey, en la jornada pasada de la Liga MX, el colombiano reveló que, pese a la falta de resultados en compromisos anteriores, cada vez se ve evidenciado el trabajo realizado y al final eso es lo más importante.

"Darle la gloria a Dios que nos permitió sumar los primeros tres puntos, el equipo venía trabajando bien, no se nos había dado, pero conseguimos un buen triunfo ante un gran rival. Ahorita queda disfrutar este triunfo, que nos llene y que sea un gran inicio de triunfos para nosotros”, finalizó Cambindo, refiriéndose a lo que es su presente con el Cruz Azul.

Y es que, a pesar de irse en ‘blanco’ de la Leagues Cup, Diber logró retomar confianza, misma que se ve reflejada en el terreno de juego, púes, en los últimos dos encuentros disputados con el cuadro ‘cementero’, el ‘cafetero’ ya cuenta con dos goles a su cuenta y una asistencia.

Con el segundo semestre todavía por delante, se espera que el atacante de 27 años se consolide dentro del onceno titular, junto a sus compatriotas Kevin Castaño y Willer Ditta, quienes también hacen parte del plantel de Cruz Azul de cara a lo que será el segundo semestre de este 2023.

El siguiente encuentro del cuadro 'cementero' será el sábado 2 de septiembre contra uno de los 'pesos pesados' y máximo candidato a hacerse al título en el campeonato local: América de México, que, con la presencia de Julián Quiñones en ataque, ha encontrado un goleador y jugador desequilibrante en la ofensiva.