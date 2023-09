Diber Cambindo, silenciando las críticas, adaptándose y ya haciendo goles con Cruz Azul

Diber Cambindo no la ha tenido fácil en su etapa en Cruz Azul, de México, tal y como él mismo lo expresa en charla con Gol Caracol, pero está enfocado y busca a punta de goles ganarse la confianza y alejar las críticas y señalamientos de la prensa y la hincha de la ‘máquina’, un club mediático, que genera mucha presión.

En entrevista con este portal, el delantero oriundo de Guachené contó cómo fueron sus primeras semanas en las toldas del elenco ‘manito’, en los que no estuvo cómodo.

Pero poco a poco Diber Cambindo, con la compañía de su familia y con trabajo pudo revertir la situación, ha empezado a destacarse y los goles van llegando de a poco para él y el Cruz Azul.

Cuatro anotaciones y una asistencia en nueve partidos son los actuales números de Cambindo con la camiseta de la ‘máquina’. Además, el atacante se refirió a su paso por Selección Colombia y por el Independiente Medellín. ¡Acá sus palabras!

¿Cómo se está sintiendo en el fútbol mexicano?

“En un principio sí fue muy difícil, pero gracias a Dios, a punta de trabajo me he venido adaptando de buena manera y lo más importante es que ya me he estado reencontrando nuevamente con el gol”

¿Qué fue lo que más le costó?

“No, la verdad me costó un poquito por ahí porque había muchos jugadores nuevos aquí en el equipo. El fútbol acá es demasiado rápido, se contragolpea cada rato. Me encuentro en altura, la ciudad donde estoy. La calidad también de los pases, por ahí los partidos eran muy exigentes, son muy exigentes. Y por ahí el fútbol colombiano, había partidos que sí se prestaban para jugar de esa manera, pero obviamente no todos los partidos se juegan de la misma manera. En cambio, acá todos los partidos se juegan prácticamente de la misma manera, que es atacar, atacar, atacar. Entonces yo no estaba físicamente todavía bien y por ahí yo también llegué con mucha incertidumbre acá. Llegué con muchas dudas. Llegué cabizbajo también porque no es fácil uno venir de su país, llegar a otro país y que te reciban de la manera en la cual me recibieron a mí, que me recibieron con muchas críticas porque no eran el jugador que estaban esperando o que ellos querían. Y muchas personas acá, los periodistas también son bastante duros con los extranjeros. Pero en Colombia tenemos esa manía de amar a los extranjeros, pero acá sí nos dan como a rata. Pero bueno, gracias a Dios ya poco a poco he venido superando eso”.

¿Cómo hizo para ahora estar figurando?

“Llegué acá a México, a uno de los clubes más grandes de acá, muy mediático, tanto el tema de la prensa, donde todo el día están encima tuyo viendo qué estás haciendo, qué estás comiendo, si saliste o no saliste. Entonces todas esas cosas también dificultaron un poco. Pero bueno, gracias a Dios lo importante es que ya me encuentro con mi familia, que también por ahí no era fácil uno llegar a un país y que en los entrenamientos no te iba bien, los partidos no te iban bien y tú llegar a casa y no tener ese respaldo, ese apoyo, como que para salir del foco del fútbol, también me costó un poco por eso. Ya cuando ellas llegaron me tranquilicé un poquito más, empecé a relajarme más, a empezar a entrenar mejor, de buena manera. Y ya las cosas poco a poco fueron cambiando su entorno. Y creo que a eso se debe el buen presente”.

¿Ahora los papeles se cambiaron y lo respetan y apoyan?

“Sí, pues ahorita gracias a Dios las cosas ya tornaron diferente, a punta de trabajo. Me costó mucho la verdad, así como vuelvo y te repito. Todo el mundo estaba encima mío, todo el mundo me atacaba, yo no tuve, desde el primer día que llegué aquí no tuve ningún tiempo así como de estar tranquilo, nunca lo estuve, porque todos los días la prensa, el noticiero, todo era yo, todo era yo, todo era Cambindo, Cambindo. A punta de trabajo, con disciplina como siempre he sido yo, de no darme por vencido en ningún momento, y cuando llegó mi familia también, que fue bastante importante, cuando llegaron ellas empezaron las cosas a tornarse diferentes, a llover todo diferente, entonces ya empezaron a aparecer los goles, las buenas actuaciones, que estaba haciendo falta. A pesar de que obviamente uno haga goles, lo principal es sentirse cómodo con uno mismo, de que salió del terreno al juego, hizo las cosas bien, entregó lo mejor de sí y le aportó al equipo. Los goles ya son el plus máximo”.

¿Le facilitó también tener otros compatriotas en Cruz Azul?

“Sí, la verdad, lo mejor que me pudo haber pasado fue llegar con ellos aquí, nosotros nos apoyamos mucho en todos los aspectos, en todos los sentidos, todo el día estamos juntos a ver qué necesita el uno, qué necesita el otro, si el otro está bien en casa, si no está bien, si necesita algo, hemos como generado una mini familia ahí, que la verdad eso ha sido muy valioso para cada uno de nosotros. En ese sentido resaltarlo que eso es valioso para un jugador, estar con personas que son del mismo país y que estamos remando siempre para el mismo lado”.

¿Ahora cuáles son los objetivos en México?

“Los objetivos que nos tenemos trazados como equipo, lo principal es entrar a La Liguilla, dar la pelea para conseguir el título, que el equipo pues obviamente viene pasando algunos años sin obtener el título, entonces le apuntamos a eso, pero ahorita lo principal es entrar a La Liguilla como sea. Obviamente el equipo lastimosamente no anda muy bien tanto a conseguir puntos, porque por ahí pues obviamente empatamos o perdemos, no hemos podido sumar de a tres seguido , se nos ha hecho difícil, pero creo que poco a poco el equipo ya se va acoplando de gran manera y vamos a conseguir ese objetivo. Ya los objetivos individuales, los que tengo en mi cabeza ahorita son marcar la mayor cantidad de goles posible para poderle aportar al equipo y yo también estar ahí peleando en la tabla de goleadores, que eso es bastante importante para uno como jugador y seguir haciendo las cosas bien para seguir en la órbita, para seguir en la órbita a la Selección Colombia, que eso es lo que me tiene motivado”.

¿Cómo fue la experiencia suya cuando fue convocado a Selección Colombia?

“La verdad que cuando uno va a la Selección Colombia, yo que tuve pues ya la oportunidad, la verdad uno no quiere regresar a su club, porque allá todo es muy diferente, te tratan diferente, los entrenamientos son diferentes, las comidas, las concentraciones, todo es muy diferente, todo es un ambiente de alegría, de paz, donde cada día tú quieres exigirte dar lo mejor de sí por la camiseta de la Selección Colombia. Entonces creo que eso a mí me marcó mucho, donde tuve también la posibilidad de debutar, quedé muy motivado, la verdad, con los compañeros que estuvimos allá, el cuerpo técnico la verdad me acogió muy bien, entonces a la Selección Colombia le dejaron las puertas abiertas a todo el que haga las cosas bien, y creo yo que si yo empiezo a hacer las cosas bien, dar lo mejor de mí, no creo que pues haya duda de que me puedan nuevamente volver a llamar, y más que todo ahorita en estas Eliminatorias, que son lo que uno sueña como jugador, hacer parte de poderle aportar a su país, para poder lograr el objetivo que es ir al Mundial”.

¿Qué recuerda de su paso por el Medellín, donde figuró y se fue al exterior?

“No fue fácil la verdad, llegar y adaptarte a un equipo que estaba conformado, no era fácil, y estar compitiendo con delanteros, como los tenía, en Independiente Medellín, en su momento yo no me desesperé, yo seguía trabajando, esperando mi momento. Cuando ya se dio la posibilidad pues empezar a competir de gran manera, mano a mano, porque se vuelve como una competencia sana, cuando tú quieres jugar, empecé a hacer las cosas bien, empecé a jugar, a hacer goles, y ya al final me convertí en alguien importante. Explotaron todo lo que yo podía brindarle a la institución, y por ahí hice más goles de lo que yo estaba acostumbrado a marcar siempre por temporada, Cambindo podía anotar seis o siete goles, pero con el profe de ahí, exploté”.