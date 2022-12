Didier Moreno, el colombiano al que su técnico en Deportivo le pidió disculpas por no alinearlo

El entrenador del Deportivo La Coruña, Natxo González, se excusó con el volante colombiano por no haberle dado minutos en el partido ante el Albacete, en el que iba a ser el tercer cambio.

González ordenó la sustitución en los últimos minutos del choque con 2-0 a favor del Deportivo y, con Moreno esperando en la banda para entrar al campo, el juego no se paró y el futbolista, que ha perdido protagonismo en las últimas semanas, no llegó a participar.

"Me sentí mal y luego delante de los compañeros le pedí disculpas. No me sentí cómodo con mi actuación", dijo Natxo en una entrevista a Radio Marca Coruña.

Explicó que había hecho "dos cambios" y le quedaba uno tercero "para estar preparado por si ocurría alguna circunstancia y en esos instantes, viendo que la situación estaba controlada", manejó la situación de quitar a algún jugador "con cuatro amarillas".

"Le pedí disculpas a él y los compañeros, Me dijo que él si puede coger un minuto lo quiere, y le felicité porque con chicos así se pueden conseguir los objetivos", comentó González.

El técnico también se refirió a otro jugador sudamericano, el venezolano Christian Santos, del que dijo que "va a ser y tiene que ser decisivo" en la segunda parte del campeonato.

"Mentalmente, psicológicamente, está limpio, muy ilusionado, teniendo minutos últimamente, es otro Christian. Va a ser importante como todos porque para un objetivo ambicioso todos tenemos que poner nuestro granito", abundó sobre el venezolano.

