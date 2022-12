Didier Moreno respira tranquilo en La Coruña: "Estoy agradecido por poder actuar en mi posición"

El jugador colombiano afirmó además que es un "trabajador incansable" y que espera cerrar la temproada de la mejor manera.

Didier Moreno, centrocampista del Deportivo La Coruña, se ha mostrado agradecido al técnico, Natxo González, por haber tenido por primera vez desde su llegada al equipo el pasado verano la oportunidad de jugar en su posición natural, como pivote, puesto que desempeñó ante el Almería (0-0).

"Creo que el actuar de pivote es más de mis características, de mi posición natural, y estoy agradecido por poder actuar en ese puesto sabiendo la gran competencia que hay en el equipo, que están Álex (Bergantiños) y (Pedro) Mosquera, capitanes y pilares del equipo", comentó en rueda de prensa.

El jugador colombiano reconoció que disfrutó la posibilidad de jugar en su puesto, algo que estaba "esperando" y consideró que hizo una "buena" actuación.

De hecho, su entrenador le consideró el mejor del partido con el Almería y la afición del Deportivo, que otras veces le había criticado, le aplaudió en algunas acciones.

"Me enorgullece porque siempre he dicho que soy un trabajador incansable y en el día a día me entrego al máximo. La entrega siempre está, eso es de valorar y de ponderar también", expuso.

Añadió que "el aficionado está en su deber de expresar lo que ve" y recordó que "las veces" que participó en el juego esta temporada trató de "disfrutar y aportar" y por esto está "tranquilo".

El jugador sudamericano afirmó que su "idea es aportar desde el lugar" que le toque hacerlo, tanto en el doble pivote como en una posición más escorada y avanzada.

Con el empate ante el Almería, el Deportivo agrandó el bache de resultados en el estadio Abanca-Riazor y ahora tratará de acortar la distancia con el ascenso directo con una victoria el domingo en el campo del Oviedo.

"El vestuario está tranquilo, viviendo el momento, el día a día, con la conciencia de que tenemos que empezar a sumar y seguir en nuestra búsqueda del objetivo que tenemos. Ahora vienen los partidos más difíciles, los de las últimas jornadas, donde lo principal es ganar. Tenemos que prepararnos en el día a día y salir con esa convicción de que podemos ganar", dijo.

El centrocampista señaló que al equipo le ha venido "bien la jornada" de convivencia que organizó este jueves el Deportivo para sus jugadores con paintball y un asado en lugar del habitual entrenamiento.

"El poder ocupar la mente en otras cosas y no mortificarnos por lo que hemos venido viviendo es bueno", expuso el jugador blanquiazul.