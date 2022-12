Diego Alonso, técnico de Monterrey, se interesa en la vuelta de Edwin Cardona a México

El nuevo entrenador de Rayados afirmó en las últimas horas que el volante colombiano, que se encuentra a préstamo en Boca Juniors, es de su gusto por sus condiciones futbolísticas.

Edwin Cardona dejó una aceptable imagen en el fútbol de México y en el momento en el que comienzan los movimientos del mercado de pases y los rumores abundan, su nombre apareció en la noche de este lunes.

Y de esa forma, el entrenador Diego Alonso, recientemente nombrado en Monterrey, afirmó que no le disgusta para nada el nombre del mediocampista colombiano, que se encuentra a préstamo en Boca Juniors, de Argentina.

"Me es muy difícil hablar de jugadores cuando no he podido hablar con ellos, lo que sí te puedo decir es que (Cardona) es un futbolista que a mí me llama mucho la atención, en su momento lo quise en el Pachuca porque entendía que nos podía ayudar", indicó el timonel uruguayo a 'Multimedios'.

Cabe señalar que en varias oportunidades, Cardona afirmó en territorio argentino que su deseo es que Boca adquiera sus derechos deportivos, que fueron cedidos con una opción de cerca de 6 millones de dólares por parte de Monterrey.

El futbolista antioqueño también fue noticia porque corrió el rumor extraoficial de su ausencia de la Selección Colombia para el Mundial Rusia 2018.