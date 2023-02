Diego Chará y su temporada trece con Portland Timbers, en la MLS: “Ha sido un reto”

La MLS 2023 está a punto de comenzar, este fin de semana, con una gran cuota de futbolista colombianos en ella. Pero uno de los jugadores de nuestro país que desde hace varias temporadas se ha mantenido es Diego Chará, con el Portland Timbers.

Por eso, en charla con Gol Caracol el mediocampista vallecaucano dejó saber sus sensaciones del año 13 en el balompié norteamericano.

Además, Chará se refirió al “reto” que han sido todos esos años en Estados Unidos, de lo que es compartir equipo ahora con Yimmi, su hermano, y hasta dejó ‘abierta la puerta’ a un regreso al fútbol colombiano, reafirmando una vez más que es hincha del América de Cali.

Acá las declaraciones de Diego Chará, quien tiene 370 partidos con la camiseta de Portland Timbers:

*La preparación para su temporada 13 en la MLS

“Esta pretemporada ha estado fuerte, diferente a las anteriores, como no clasificamos a las play-off el año pasado entonces la post temporada, las vacaciones fueron un poquito largas, pero bastante contentos de estar ya listos. Prácticamente a unos días de iniciar la temporada y sí es la temporada número trece, tanto el equipo que se unió a la MLS y para mí, entonces contento”.

*Sensaciones y objetivos

“Las expectativas son altas, este año va a ser un año diferente en muchos motivos, primero porque vamos a tener la posibilidad de participar en diferentes campeonatos como son la MLS, la Leagues Cup que son con equipos de México, también el abierto de Estados Unidos entonces estamos muy contentos de poder tener todas esas posibilidades y lo primordial será mejorar lo que hicimos el año pasado”.

*Pasaron muy rápido 13 años en Estados Unidos

“Fue bastante rápido, en todos estos años que he tenido la posibilidad de estar acá, han sido de retos constantes muy contento, ver crecer a la familia, a los hijos, contento por eso. Además, los retos que se enfrenta al venir a una cultura completamente diferente, a un país nuevo, donde se habla un idioma diferente entonces yo creo que han sido muchas cosas que me han ayudado a crecer como persona y también a nivel profesional”.

Diego Chará, en Portland Timbers frente al Real Salt Lake Getty Images

*¿Por qué se ha mantenido tantos años en la MLS y en su equipo?

“Yo creo que las presentaciones que se han hecho con el equipo han sido muy importantes para tener esa confianza de parte de los directivos, también hemos conseguido títulos, que eso también es muy importante para uno como jugador y obviamente para el club. Creo que esas cosas, los objetivos que hemos conseguido, nos han dado la oportunidad de quedarme en el club”.

*El crecimiento de la MLS

“Muy interesante la MLS, todos lo que se tenía pensado de la liga ha cambiado mucho por los esfuerzos que han hechos los equipos en la liga, por las grandes contrataciones que se han realizado en la década, yo creo que todo eso ha ayudado a que el nivel de la liga vaya aumentando. Ahorita se está viendo que están exportando buenos jugadores hacia Europa, a equipos muy buenos, a grandes ligas, entonces creo que eso ha sido muy importante y le ha dado es prestigio a la liga que ha ido creciendo al pasar los años”.

*Los futbolistas colombianos, siempre pretendidos en EE.UU.

“Siempre ha habido mucho interés de parte del equipo con los jugadores colombianos, hasta el momento los que han llegado han hecho muy buen papel, el primero que llegó aquí al equipo fue Jorge Perlaza, luego seguí yo, de ahí estuvieron también Sebastián Rincón, el ‘Trencito’ Valencia y así hemos tenido bastantes jugadores colombianos. Unos con más influencia en el equipo que otros, pero yo creo que también ha sido muy importante que la mayoría que han venido han demostrado esa entrega, la pasión por el juego que nos caracteriza a nosotros como colombianos”.

*Compartir equipo con su hermano Yimmi Chará

“Yimmi está contento, tratando de mejorar lo que ha hecho hasta el momento. Es muy emocionante como hermanos compartir en el campo de juego, aparte de eso, anteriormente habíamos tenido la posibilidad de hacerlo en el Deportes Tolima, y la verdad es muy emocionante, fascinante jugar con mi hermano, lógicamente tener familia cerca en un país diferente al nuestro es siempre importante”.

Yimmi Chará, jugador del Portland Timbers - Foto: Getty Images Getty Images

*¿Volverá al fútbol colombiano?

“La verdad no sé, Dios permita se dé la posibilidad, también he visto muchos compañeros volver a Colombia a mostrar su experiencia todo lo que ha sido su trayectoria en el exterior y si alguna vez se me da la oportunidad de poderlo hacer Dios quiera”.

*¿A qué equipo en nuestro país le gustaría volver?

“Las experiencias que tuve tanto en América como Tolima como Quindío me marcaron como jugador profesional, fueron pasos muy importantes para mí en mi carrera así que en los tres equipos estaría encantado de volver, sin embargo, así como varias veces lo he dicho soy hincha de América, así que no podría guiarme por un solo equipo, pero soy un hincha fiel del América”.

Diego Chará en su paso por el América de Cali - Foto: Colprensa