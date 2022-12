No, gracias.

Diego ‘Cholo’ Simeone ‘se mordió la lengua’ y no habló del tema James Rodríguez Diego ‘Cholo’ Simeone no quiso habló del tema James Rodríguez. El entrenador del Atlético de Madrid no quiso abarcar, en una rueda de prensa, sobre los rumores que acercan al futbolista colombiano, al club español.