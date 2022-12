No, gracias.

Diego Cocca no contaría más con Jarlan Barrera en Rosario Central, según medios argentinos El mediocampista colombiano Jarlan Barrera no seguiría en Rosario Central, de Argentina, ya que no estaría en los planes del técnico Diego Cocca. Duván Vergara y Óscar Cabezas tampoco seguirían en el equipo argentino.