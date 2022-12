No, gracias.

Diego Simeone sigue probando su once titular en el Atlético de Madrid: Santiago Arias, suplente Diego Simeone sigue probando su once titular en el Atlético de Madrid: Santiago Arias, suplente. El técnico argentino volvió a ensayar el equipo inicialista para el partido frente al Athletic Bilbao, este domingo, a las 7:00 a.m..