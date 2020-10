Diego Valoyes, el colombiano figura en Argentina: "tengo destellos de crack, voy a seguir así"

Talleres doblegó a Newell’s con anotaciones de Nahuel Tenaglia (52), Tomás Pochettino (77) y el colombiano Diego Valoyes (84), mientras que Ignacio Scocco (76) descontó para los rosarinos, que terminaron con diez jugadores por la expulsión de Fabricio Fontanini (63). Y precisamente Valoyes fue destacado como uno de los mejores del compromiso y de la 'T'.

Este sábado, la prensa argentina elogió la actuación del futbolista nacional, que en nuestro país jugó en La Equidad. "Valoyes, con un gol, una asistencia para otro y algunas lujadas lujosas como un taco con caño incluido, fue sin duda la figura de Talleres en el arranque", escribió 'La Voz' de Córdoba.

Y al final del partido, el colombiano explicó las razones de su buen juego. Así dijo que “yo siempre confié en mí. Yo pasé un proceso bastante complicado al inicio, porque tuve varias lesiones, recaídas y se me complicó la recuperación. No podía estar al ciento por ciento. Tengo que agradecerle mucho al club y al Cacique (Alexander Medina) más que todo, porque me siguió apoyando y confiando en mí".

Además, Valoyes se refirió a su naturalidad para jugar e intentar acciones que no son muy habituales, como un túnel. “Son destellos de crack que tengo, terrible. Y si tengo la oportunidad amagando para un lado y yendo para el otro. Si los partidos se prestan, los voy a seguir tirando”, finalizó.

